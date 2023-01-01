LADA (ВАЗ) Largus
Преимущества:
-Электронный
-Заводской окрас кузова
-Кондиционер
-Тонированные стекла
-Легкосплавные диски, 16
-Бортовой компьютер
-Датчик света
-Круиз-контроль
-Центральный замок
-Газобаллон.оборуд. (ГБО)
-Усилитель рулевого управления
-Обогрев сидений
-Количество мест (7)
-Салон (ткань)
-Цвет салона (темный)
-Ручная регулировка сиденья водителя
-Ручная регулировка сиденья пассажира
-Регулировка руля (в 1 пл.)
-Электростеклоподъемники (передние)
-Антиблокировочная система (ABS)
-Подушки безопасности (фронтальные)
-Магнитола (CD)
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