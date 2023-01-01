LADA (ВАЗ) Largus
Преимущества
- Ларгус «CNG» с завода стоит метан, очень редкая модификация (полный бак 400р)
- Авто без вторичных окрасов и ДТП
- Обслуживание у официального дилера со всеми отметками
-Кондиционер
-Усилитель руля
-Парктроник задний
-Бортовой компьютер
-Электропривод зеркал
-Регулировка руля по высоте
-Электростеклоподъемники задние
-Электростеклоподъемники передние
-Противотуманные фары
-Электрообогрев боковых зеркал
-Подогрев передних сидений
-Отделка кожей рулевого колеса
-Регулировка сиденья водителя по высоте
-Bluetooth
-Рейлинги на крыше
-Декоративные молдинги
-Иммобилайзер
-Центральный замок
-Подушка безопасности водителя
-Подушка безопасности пассажира
-Антиблокировочная система (ABS)
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