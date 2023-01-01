LADA (ВАЗ) Largus

Преимущества

- Ларгус «CNG» с завода стоит метан, очень редкая модификация (полный бак 400р)

- Авто без вторичных окрасов и ДТП

- Обслуживание у официального дилера со всеми отметками

-Кондиционер

-Усилитель руля

-Парктроник задний

-Бортовой компьютер

-Электропривод зеркал

-Регулировка руля по высоте

-Электростеклоподъемники задние

-Электростеклоподъемники передние

-Противотуманные фары

-Электрообогрев боковых зеркал

-Подогрев передних сидений

-Отделка кожей рулевого колеса

-Регулировка сиденья водителя по высоте

-Bluetooth

-Рейлинги на крыше

-Декоративные молдинги

-Иммобилайзер

-Центральный замок

-Подушка безопасности водителя

-Подушка безопасности пассажира

-Антиблокировочная система (ABS)

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