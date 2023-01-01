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LADA (ВАЗ) Largus
2019
999 000 ₽
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LADA (ВАЗ) Largus 2019

999 000 ₽
Возможна доставка
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LADA (ВАЗ) Largus
LADA (ВАЗ) Largus
LADA (ВАЗ) Largus
LADA (ВАЗ) Largus
LADA (ВАЗ) Largus
LADA (ВАЗ) Largus
LADA (ВАЗ) Largus
LADA (ВАЗ) Largus
LADA (ВАЗ) Largus
LADA (ВАЗ) Largus
LADA (ВАЗ) Largus
LADA (ВАЗ) Largus

Характеристики

  • Марка LADA (ВАЗ)
  • Модель Largus
  • Поколение I
  • Модификация 1.6 MT (87 л.с.)
  • Год 2019
  • Пробег 108409 км
  • Тип кузова Фургон
  • Цвет Белый
  • Воблер 100
  • VIN 262970
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 1596 см3
  • КПП Механика
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 87 л.с.

Комплектация

  • Бортовой компьютер
  • Регулировка руля (в 1 пл.)
  • Салон (ткань)
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
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Информация

LADA (ВАЗ) Largus

Преимущества:

- Электронный ПТС
- 1 владелец
- Бортовой компьютер

262970

Fresh Воронеж
Адрес: г. Воронеж, ул. Антонова-Овсеенко, 35л
Отдел продаж: +7 473 300 36 79
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