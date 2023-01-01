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LADA (ВАЗ) Niva
2021
1 059 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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LADA (ВАЗ) Niva 2021

1 059 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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+7 863 333 27 53
Купить онлайн
LADA (ВАЗ) Niva
LADA (ВАЗ) Niva
LADA (ВАЗ) Niva
LADA (ВАЗ) Niva
LADA (ВАЗ) Niva
LADA (ВАЗ) Niva
LADA (ВАЗ) Niva
LADA (ВАЗ) Niva
LADA (ВАЗ) Niva
LADA (ВАЗ) Niva
LADA (ВАЗ) Niva

Характеристики

  • Марка LADA (ВАЗ)
  • Модель Niva
  • Поколение I Рестайлинг (Travel)
  • Модификация 1.7 MT (80 л.с.) 4WD
  • Комплектация Classic (2021)
  • Год 2021
  • Пробег 58749 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Серый
  • VIN 735601
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1690 см3
  • Руль Левый
  • КПП Механика
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 80 л.с.
  • Воблер 332

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер
  • Легкосплавные диски, 15
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Подушки безопасности (водительская)
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электростеклоподъемники (передние)
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Информация

LADA (ВАЗ) Niva

Уважаемые покупатели, сегодня мы хотим предложить вам прекрасный автомобиль LADA (ВАЗ) Niva 2021 года выпуска, который приобретался у официального дилера. Этот автомобиль продается исключительно с заводским лакокрасочным покрытием кузова, что гарантирует его долговечность и качество.

Наша компания гарантирует, что этот автомобиль находится на гарантии завода изготовителя, что означает, что вы можете быть уверены в надежности и безопасности вашего автомобиля LADA (ВАЗ) Niva. Электронный ПТС и два владельца также станут неотъемлемыми частями данного автомобиля.

Кроме того, выбирая автомобиль LADA (ВАЗ) Niva в нашей компании, вы получаете уникальную возможность получить бесплатный отчет по данному автомобилю, если назовете кодовое слово ФРЕШ при звонке. Это позволит вам получить полную информацию об автомобиле перед покупкой.

Мы гордимся своими автомобилями и гарантируем, что все наши автомобили проходят строгие проверки перед продажей, чтобы мы могли предложить вам самое высокое качество. Кроме того, наша компания предоставляет эксклюзивные условия для всех наших клиентов, включая гарантии и сервисное обслуживание.

Если вы ищете надежный и комфортный автомобиль, который будет служить вам верой и правдой, то LADA (ВАЗ) Niva 2021 года – идеальный выбор для вас. Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы готовы ответить на все ваши вопросы и предоставить вам лучшее предложение на рынке.

id735601

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