LADA (ВАЗ) Niva

Уважаемые покупатели, сегодня мы хотим предложить вам прекрасный автомобиль LADA (ВАЗ) Niva 2021 года выпуска, который приобретался у официального дилера. Этот автомобиль продается исключительно с заводским лакокрасочным покрытием кузова, что гарантирует его долговечность и качество.

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