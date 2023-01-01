LADA (ВАЗ) Niva

Мы рады представить вам уникальное предложение - LADA Niva Travel 2022. Этот великолепный автомобиль был приобретен у официального дилера, что гарантирует его подлинность и надежность. Важно отметить, что в наличии имеется электронный ПТС с указанием всего одного владельца.

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Каждая деталь этого автомобиля сочетает в себе функциональность и стиль. Заводское лакокрасочное покрытие кузова сохранено в первозданном состоянии, обеспечивая ему блеск и привлекательность. Когда вы выбираете LADA Niva Travel 2022, вы выбираете надежность и элегантность в одном автомобиле.

В дополнение к вышеуказанным характеристикам, LADA Niva Travel 2022 оснащена рядом дополнительных опций, которые сделают вашу поездку еще комфортнее и безопаснее. Обогрев лобового стекла гарантирует отсутствие проблем с обзорностью в холодные зимние дни, в то время как кондиционер позволит поддерживать приятный климат в салоне в жаркие летние дни. Обогрев передних сидений и электропривод и обогрев зеркал делают каждую поездку максимально удобной и комфортной. Кроме того, наличие камеры заднего вида обеспечивает безопасность при движении задним ходом.

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