Москва
+7 800 444 30 97
Купить
Легковые автомобили Коммерческий транспорт Мотоциклы Подборки
Продать
Оценка и выкуп Обмен / Trade-in Комиссионная продажа
Услуги
Подбор Покупка онлайн с доставкой Кредит Автомобили от партнеров Удаленная комиссия Страхование Криминалистика Сервис Онлайн-запись в сервис Заказ авто
Компания
О компании Карьера Контакты Журнал
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Связь
+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
LADA (ВАЗ) Niva
2022
1 149 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит

LADA (ВАЗ) Niva 2022

1 149 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
Начать чат
Купить онлайн
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит
+7 473 300 35 93
Купить онлайн
LADA (ВАЗ) Niva
LADA (ВАЗ) Niva
LADA (ВАЗ) Niva
LADA (ВАЗ) Niva
LADA (ВАЗ) Niva
LADA (ВАЗ) Niva
LADA (ВАЗ) Niva
LADA (ВАЗ) Niva
LADA (ВАЗ) Niva
LADA (ВАЗ) Niva
LADA (ВАЗ) Niva

Характеристики

  • Марка LADA (ВАЗ)
  • Модель Niva
  • Поколение I Рестайлинг (Travel)
  • Модификация 1.7 MT (80 л.с.) 4WD
  • Год 2022
  • Пробег 29798 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Серый
  • VIN 812938
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1690 см3
  • Руль Левый
  • КПП Механика
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 80 л.с.
  • Воблер 146

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер
  • Легкосплавные диски, 16
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Подушки безопасности (водительская)
  • Регулировка руля (в 1 пл.)
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (передние)
Развернуть

Информация

LADA (ВАЗ) Niva

Мы рады представить вам уникальное предложение - LADA Niva Travel 2022. Этот великолепный автомобиль был приобретен у официального дилера, что гарантирует его подлинность и надежность. Важно отметить, что в наличии имеется электронный ПТС с указанием всего одного владельца.

Мы стремимся предоставить вам только самые высокие стандарты качества, данный автомобиль сопровождается заводской гарантией. Мы уверены в надежности LADA Niva Travel 2022 и можем подтвердить это гарантией завода.

Каждая деталь этого автомобиля сочетает в себе функциональность и стиль. Заводское лакокрасочное покрытие кузова сохранено в первозданном состоянии, обеспечивая ему блеск и привлекательность. Когда вы выбираете LADA Niva Travel 2022, вы выбираете надежность и элегантность в одном автомобиле.

В дополнение к вышеуказанным характеристикам, LADA Niva Travel 2022 оснащена рядом дополнительных опций, которые сделают вашу поездку еще комфортнее и безопаснее. Обогрев лобового стекла гарантирует отсутствие проблем с обзорностью в холодные зимние дни, в то время как кондиционер позволит поддерживать приятный климат в салоне в жаркие летние дни. Обогрев передних сидений и электропривод и обогрев зеркал делают каждую поездку максимально удобной и комфортной. Кроме того, наличие камеры заднего вида обеспечивает безопасность при движении задним ходом.

Мы приглашаем вас звонить нам прямо сейчас, называть кодовое слово "ФРЕШ" и получить бесплатный отчет о данном автомобиле. Наши профессиональные специалисты ответят на все ваши вопросы и предоставят подробную информацию об этом потрясающем LADA Niva Travel 2022.

Мы приглашаем вас на тест-драйв, чтобы вы могли оценить все преимущества этого автомобиля своими глазами. Мы гарантируем прозрачные и честные условия сделки, а также предоставим вам все необходимые документы и сертификаты.

Не упустите возможность стать счастливым обладателем LADA Niva Travel 2022. Позвоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово "ФРЕШ" и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы готовы помочь вам осуществить вашу мечту о новом автомобиле!

id812938

Fresh Воронеж Север
Адрес: г. Воронеж, улица Московское шоссе, 14
Отдел продаж: +7 473 300 35 93
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
Распечатать страницу
Преимущества Fresh Auto
Проверенные автомобили
Каждый автомобиль проходит диагностику по 250 параметрам
Юридическая гарантия
Все автомобили проверены криминалистами и продаются с юридической гарантией
Техническая защита
Сделайте ТО-0 в нашем сервисе и получите бесплатную техническую защиту ДВС и КПП*
Доставка
Привезем автомобиль вам домой или до нашего пункта выдачи
Предпродажная подготовка
Единые стандарты внешней и технической подготовки для всех автомобилей
Бронирование и оплата онлайн
Забронируйте или полностью оплатите автомобиль онлайн прямо на сайте

Еще легковые автомобили LADA (ВАЗ)

LADA (ВАЗ) Granta LADA (ВАЗ) Granta LADA (ВАЗ) Granta LADA (ВАЗ) Granta LADA (ВАЗ) Granta LADA (ВАЗ) Granta LADA (ВАЗ) Granta LADA (ВАЗ) Granta LADA (ВАЗ) Granta LADA (ВАЗ) Granta LADA (ВАЗ) Granta LADA (ВАЗ) Granta LADA (ВАЗ) Granta LADA (ВАЗ) Granta LADA (ВАЗ) Granta LADA (ВАЗ) Granta LADA (ВАЗ) Granta LADA (ВАЗ) Granta LADA (ВАЗ) Granta LADA (ВАЗ) Granta

LADA (ВАЗ) Granta
2021

819 000 ₽

LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina

LADA (ВАЗ) Kalina
2013

399 000 ₽

LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta

LADA (ВАЗ) Vesta
2018

1 024 000 ₽

LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta

LADA (ВАЗ) Vesta
2018

989 000 ₽

LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina

LADA (ВАЗ) Kalina
2016

631 800 ₽

LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina

LADA (ВАЗ) Kalina
2017

550 000 ₽

LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta

LADA (ВАЗ) Vesta
2018

1 199 000 ₽

LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus

LADA (ВАЗ) Largus
2021

1 700 000 ₽

LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus

LADA (ВАЗ) Largus
2018

1 135 000 ₽

LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta

LADA (ВАЗ) Vesta
2019

677 000 ₽

Сетевое издание «Первый автомобильный маркетплейс» зарегистрировано Решением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) № Эл № ФС77-84512 от 29 декабря 2022 г.
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
Ваш город
Москва
Для точного расчета доставки, выберите свой город
Волгоград
Воронеж
Екатеринбург
Ижевск
Казань
Краснодар
Красноярск
Липецк
Минеральные Воды
Москва
Нижневартовск
Нижний Новгород
Новосибирск
Омск
Оренбург
Пермь
Ростов-на-Дону
Самара
Санкт-Петербург
Ставрополь
Сургут
Тюмень
Уфа