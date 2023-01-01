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LADA (ВАЗ) Niva
2021
1 050 000 ₽
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LADA (ВАЗ) Niva 2021

1 050 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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+7 863 333 28 07
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LADA (ВАЗ) Niva
LADA (ВАЗ) Niva
LADA (ВАЗ) Niva
LADA (ВАЗ) Niva
LADA (ВАЗ) Niva
LADA (ВАЗ) Niva
LADA (ВАЗ) Niva
LADA (ВАЗ) Niva
LADA (ВАЗ) Niva
LADA (ВАЗ) Niva
LADA (ВАЗ) Niva
LADA (ВАЗ) Niva

Характеристики

  • Марка LADA (ВАЗ)
  • Модель Niva
  • Поколение I Рестайлинг (Travel)
  • Модификация 1.7 MT (80 л.с.) 4WD
  • Комплектация Comfort Off-road
  • Год 2021
  • Пробег 21570 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • VIN 804455
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1690 см3
  • Руль Левый
  • КПП Механика
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 80 л.с.
  • Воблер 210

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер
  • Легкосплавные диски, 15
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев сидений
  • Обратная связь
  • Подушки безопасности (водительская)
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Сигнализация
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (передние)
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Информация

LADA (ВАЗ) Niva

Рады предложить вам автомобиль LADA Niva, 2021 года выпуска. Этот потрясающий автомобиль станет надежным компаньоном для ваших приключений на дорогах России. Он был тщательно проверен и подготовлен нашими экспертами, чтобы вы могли наслаждаться комфортом и безопасностью каждой поездки.

Этот автомобиль имеет всего одного владельца и сопровождается оригинальным ПТС. Кроме того, он все еще находится под гарантией завода-изготовителя, что является дополнительным плюсом.

Она оснащена рядом превосходных функций, которые обеспечат ваш комфорт в любых условиях. В ней есть кондиционер, который поможет вам сохранить прохладу в жаркую погоду, а также обогрев сидений, чтобы вы ощутили уют и комфорт даже в холодные зимние дни.

Если вы заинтересовались этим автомобилем и хотите узнать больше подробностей, мы приглашаем вас связаться с нами прямо сейчас. Просто назовите кодовое слово "ФРЕШ", и наши специалисты предоставят вам бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы хотим, чтобы вы получили всю необходимую информацию для принятия правильного решения.

id804455

Fresh Ростов Вавилова
Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова 59Е
Отдел продаж: +7 863 333 28 07
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