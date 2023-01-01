LADA (ВАЗ) Niva

Рады предложить вам автомобиль LADA Niva, 2021 года выпуска. Этот потрясающий автомобиль станет надежным компаньоном для ваших приключений на дорогах России. Он был тщательно проверен и подготовлен нашими экспертами, чтобы вы могли наслаждаться комфортом и безопасностью каждой поездки.

Этот автомобиль имеет всего одного владельца и сопровождается оригинальным ПТС. Кроме того, он все еще находится под гарантией завода-изготовителя, что является дополнительным плюсом.

Она оснащена рядом превосходных функций, которые обеспечат ваш комфорт в любых условиях. В ней есть кондиционер, который поможет вам сохранить прохладу в жаркую погоду, а также обогрев сидений, чтобы вы ощутили уют и комфорт даже в холодные зимние дни.

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