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LADA (ВАЗ) Niva
2023
1 395 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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LADA (ВАЗ) Niva 2023

1 395 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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+7 861 202 51 37
Купить онлайн
LADA (ВАЗ) Niva
LADA (ВАЗ) Niva
LADA (ВАЗ) Niva
LADA (ВАЗ) Niva
LADA (ВАЗ) Niva
LADA (ВАЗ) Niva
LADA (ВАЗ) Niva
LADA (ВАЗ) Niva
LADA (ВАЗ) Niva
LADA (ВАЗ) Niva
LADA (ВАЗ) Niva
LADA (ВАЗ) Niva
LADA (ВАЗ) Niva
LADA (ВАЗ) Niva

Характеристики

  • Марка LADA (ВАЗ)
  • Модель Niva
  • Поколение I Рестайлинг (Travel)
  • Модификация 1.7 MT (80 л.с.) 4WD
  • Год 2023
  • Пробег 2131 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Зеленый
  • Воблер 67
  • VIN 836482
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 1690 см3
  • КПП Механика
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 80 л.с.

Комплектация

  • Бортовой компьютер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Магнитола (CD)
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Сигнализация
  • Усилитель рулевого управления
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (передние)
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Информация

LADA (ВАЗ) Niva

Преимущества:

- Двойное заводское лакокрасочное покрытие кузова
- Антикоррозийное покрытие
- Кондиционер
- Сигнализация с автозапуском
- Обогрев сидений

836482

Fresh Краснодар
Адрес: г. Краснодар, ул. Горячеключевская, 5
Отдел продаж: +7 861 202 51 37
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