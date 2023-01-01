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LADA (ВАЗ) Niva Legend
2023
923 000 ₽
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LADA (ВАЗ) Niva Legend 2023

923 000 ₽
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Доставка от 23 000 ₽
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+7 8442 20 06 35
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LADA (ВАЗ) Niva Legend
LADA (ВАЗ) Niva Legend
LADA (ВАЗ) Niva Legend
LADA (ВАЗ) Niva Legend
LADA (ВАЗ) Niva Legend
LADA (ВАЗ) Niva Legend
LADA (ВАЗ) Niva Legend
LADA (ВАЗ) Niva Legend
LADA (ВАЗ) Niva Legend
LADA (ВАЗ) Niva Legend
LADA (ВАЗ) Niva Legend

Характеристики

  • Марка LADA (ВАЗ)
  • Модель Niva Legend
  • Поколение Niva Legend
  • Модификация 1.7 MT (83 л.с.) 4WD
  • Комплектация Luxe Кондиционер
  • Год 2023
  • Пробег 2400 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Зеленый
  • VIN 461760
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1690 см3
  • Руль Левый
  • КПП Механика
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 83 л.с.
  • Воблер 234

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Дистанционный запуск двигателя
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (4)
  • Кондиционер
  • Легкосплавные диски, 17
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Обратная связь
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Сигнализация
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (светлый)
  • Центральный замок
  • Электростеклоподъемники (передние)
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Информация

LADA (ВАЗ) Niva Legend

ОНЛАЙН-КОМИССИЯ
Внимание! Осмотр автомобиля возможен ТОЛЬКО по предварительной договоренности, так как находится у собственника.

Уважаемые покупатели, мы рады предложить Вам автомобиль LADA Niva Legend, 2023 года выпуска. Эта модель является лучшим выбором для поклонников бездорожья. Автомобиль приобретался у официального дилера и имеет электронное ПТС, 1 владельца. Действует заводская гарантия. Заводское лакокрасочное покрытие кузова придаёт автомобилю презентабельный вид.

Кроме стандартных опций, таких как кондиционер и обогрев передних сидений, этот автомобиль также оснащен электроприводом и обогревом зеркал, стеклоподъемниками. К тому же, были установлены дополнительные опции, такие как сигнализация с обратной связью и автозапуском, антикоррозийная обработка кузова, аудиосистема с усилителем, магнитолой USB и Bluetooth.

Перед Вами надежный автомобиль, который дарит уверенность на дороге и обладает всем, что нужно для комфортной езды в городе и за его пределами. Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы всегда готовы ответить на ваши вопросы и помочь выбрать автомобиль, который соответствует вашим требованиям и ожиданиям.

id461760

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