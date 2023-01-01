LADA (ВАЗ) Niva Legend

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Уважаемые покупатели, мы рады предложить Вам автомобиль LADA Niva Legend, 2023 года выпуска. Эта модель является лучшим выбором для поклонников бездорожья. Автомобиль приобретался у официального дилера и имеет электронное ПТС, 1 владельца. Действует заводская гарантия. Заводское лакокрасочное покрытие кузова придаёт автомобилю презентабельный вид.

Кроме стандартных опций, таких как кондиционер и обогрев передних сидений, этот автомобиль также оснащен электроприводом и обогревом зеркал, стеклоподъемниками. К тому же, были установлены дополнительные опции, такие как сигнализация с обратной связью и автозапуском, антикоррозийная обработка кузова, аудиосистема с усилителем, магнитолой USB и Bluetooth.

Перед Вами надежный автомобиль, который дарит уверенность на дороге и обладает всем, что нужно для комфортной езды в городе и за его пределами. Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы всегда готовы ответить на ваши вопросы и помочь выбрать автомобиль, который соответствует вашим требованиям и ожиданиям.

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