LADA (ВАЗ) Niva Legend

Мы рады предложить вам уникальную возможность стать обладателем настоящей легенды отечественного автомобилестроения - LADA Niva Legend 2023 года выпуска. Этот автомобиль способен преодолеть любые трудности на дороге, и даже там, где дорог никогда не было.

Одним из главных преимуществ данного автомобиля является заводское лакокрасочное покрытие, которое обеспечивает долговечность и надежность защиты кузова от внешних факторов. Кроме того, вы будете первым владельцем автомобиля, т.к. автомобиль без регистрации имеет электронный ПТС.

LADA Niva Legend оснащён кондиционером и обогревом сидений, что создает максимально комфортные условия для путешествий как в зимнее, так и в летнее время года. С этим автомобилем вы можете быть уверены в своей безопасности и комфорте на дороге в любых условиях.

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