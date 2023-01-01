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LADA (ВАЗ) Niva Legend
2023
1 115 000 ₽
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LADA (ВАЗ) Niva Legend 2023

1 115 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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+7 863 333 28 07
Купить онлайн
LADA (ВАЗ) Niva Legend
LADA (ВАЗ) Niva Legend
LADA (ВАЗ) Niva Legend
LADA (ВАЗ) Niva Legend
LADA (ВАЗ) Niva Legend
LADA (ВАЗ) Niva Legend
LADA (ВАЗ) Niva Legend
LADA (ВАЗ) Niva Legend
LADA (ВАЗ) Niva Legend
LADA (ВАЗ) Niva Legend
LADA (ВАЗ) Niva Legend
LADA (ВАЗ) Niva Legend

Характеристики

  • Марка LADA (ВАЗ)
  • Модель Niva Legend
  • Поколение Niva Legend
  • Модификация 1.7 MT (83 л.с.) 4WD
  • Год 2023
  • Пробег 53 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Коричневый
  • VIN 468569
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1690 см3
  • Руль Левый
  • КПП Механика
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 83 л.с.
  • Воблер 264

Комплектация

  • Бортовой компьютер
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер
  • Легкосплавные диски, 16
  • Обогрев сидений
  • Регулировка руля (в 1 пл.)
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электростеклоподъемники (передние)
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Информация

LADA (ВАЗ) Niva Legend

Мы рады предложить вам уникальную возможность стать обладателем настоящей легенды отечественного автомобилестроения - LADA Niva Legend 2023 года выпуска. Этот автомобиль способен преодолеть любые трудности на дороге, и даже там, где дорог никогда не было.

Одним из главных преимуществ данного автомобиля является заводское лакокрасочное покрытие, которое обеспечивает долговечность и надежность защиты кузова от внешних факторов. Кроме того, вы будете первым владельцем автомобиля, т.к. автомобиль без регистрации имеет электронный ПТС.

LADA Niva Legend оснащён кондиционером и обогревом сидений, что создает максимально комфортные условия для путешествий как в зимнее, так и в летнее время года. С этим автомобилем вы можете быть уверены в своей безопасности и комфорте на дороге в любых условиях.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы гарантируем выгодные условия и качество наших автомобилей, так что вы можете быть уверены в своем выборе.

id468569

Fresh Ростов Вавилова
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