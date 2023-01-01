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LADA (ВАЗ) Niva Legend
2021
969 000 ₽
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LADA (ВАЗ) Niva Legend 2021

969 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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+7 863 333 28 07
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LADA (ВАЗ) Niva Legend
LADA (ВАЗ) Niva Legend
LADA (ВАЗ) Niva Legend
LADA (ВАЗ) Niva Legend
LADA (ВАЗ) Niva Legend
LADA (ВАЗ) Niva Legend
LADA (ВАЗ) Niva Legend
LADA (ВАЗ) Niva Legend
LADA (ВАЗ) Niva Legend
LADA (ВАЗ) Niva Legend
LADA (ВАЗ) Niva Legend
LADA (ВАЗ) Niva Legend

Характеристики

  • Марка LADA (ВАЗ)
  • Модель Niva Legend
  • Поколение Niva Legend
  • Модификация 1.7 MT (83 л.с.) 4WD
  • Комплектация Urban
  • Год 2021
  • Пробег 23264 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Серебряный
  • VIN 420547
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1690 см3
  • Руль Левый
  • КПП Механика
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 83 л.с.
  • Воблер 191

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Дистанционный запуск двигателя
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер
  • Легкосплавные диски, 17
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев сидений
  • Обратная связь
  • Подушки безопасности (водительская)
  • Регулировка руля (в 1 пл.)
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Сигнализация
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электростеклоподъемники (передние)
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Информация

LADA (ВАЗ) Niva Legend

Преимущества:

- Автомобиль приобретался у официального дилера в мае 2021 года
- Заводское лакокрасочное покрытие
- Дилерское сервисное обслуживание
- На гарантии завода-изготовителя
- Передние стеклоподъемники
- Подогрев передних сидений
- Усилитель руля
- Регулировка зеркал
- Аудиосистема
- Передние противотуманные фары
- Колеса легкосплавные R17
- Сигнализация Scher-Khan с АЗ
- Тонировка задней полусферы
- Защитная сетка радиатора
- Ковры в салон + багажник
- Автомобильная акустика Pioneer
- Боковые пороги
- Усилитель аудиосистемы
- Центральный подлокотник

id420547

Fresh Ростов Вавилова
Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова 59Е
Отдел продаж: +7 863 333 28 07
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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