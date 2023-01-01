LADA (ВАЗ) Niva Legend
Преимущества:
- Автомобиль приобретался у официального дилера в мае 2021 года
- Заводское лакокрасочное покрытие
- Дилерское сервисное обслуживание
- На гарантии завода-изготовителя
- Передние стеклоподъемники
- Подогрев передних сидений
- Усилитель руля
- Регулировка зеркал
- Аудиосистема
- Передние противотуманные фары
- Колеса легкосплавные R17
- Сигнализация Scher-Khan с АЗ
- Тонировка задней полусферы
- Защитная сетка радиатора
- Ковры в салон + багажник
- Автомобильная акустика Pioneer
- Боковые пороги
- Усилитель аудиосистемы
- Центральный подлокотник
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