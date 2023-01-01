LADA (ВАЗ) Niva Legend

Преимущества:

- Автомобиль приобретался у официального дилера в мае 2021 года

- Заводское лакокрасочное покрытие

- Дилерское сервисное обслуживание

- На гарантии завода-изготовителя

- Передние стеклоподъемники

- Подогрев передних сидений

- Усилитель руля

- Регулировка зеркал

- Аудиосистема

- Передние противотуманные фары

- Колеса легкосплавные R17

- Сигнализация Scher-Khan с АЗ

- Тонировка задней полусферы

- Защитная сетка радиатора

- Ковры в салон + багажник

- Автомобильная акустика Pioneer

- Боковые пороги

- Усилитель аудиосистемы

- Центральный подлокотник

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