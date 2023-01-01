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LADA (ВАЗ) Priora
2014
689 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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LADA (ВАЗ) Priora 2014

689 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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+7 8442 20 06 35
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LADA (ВАЗ) Priora
LADA (ВАЗ) Priora
LADA (ВАЗ) Priora
LADA (ВАЗ) Priora
LADA (ВАЗ) Priora
LADA (ВАЗ) Priora
LADA (ВАЗ) Priora
LADA (ВАЗ) Priora
LADA (ВАЗ) Priora
LADA (ВАЗ) Priora
LADA (ВАЗ) Priora
LADA (ВАЗ) Priora
LADA (ВАЗ) Priora
LADA (ВАЗ) Priora

Характеристики

  • Марка LADA (ВАЗ)
  • Модель Priora
  • Поколение I Рестайлинг
  • Модификация 1.6 MT (98 л.с.)
  • Год 2014
  • Пробег 56790 км
  • Тип кузова Хэтчбек
  • Цвет Черный
  • VIN 265023
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1596 см3
  • Руль Левый
  • КПП Механика
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 98 л.с.
  • Воблер 108

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Количество мест (4)
  • Кондиционер
  • Подушки безопасности (водительская)
  • Регулировка руля (в 1 пл.)
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (светлый)
  • Центральный замок
  • Электростеклоподъемники (передние)
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Информация

LADA (ВАЗ) Priora

Уважаемые покупатели!

Сегодня мы рады представить вам автомобиль LADA (ВАЗ) Priora 2014 года выпуска. Это надежный и экономичный автомобиль, который обладает высокой проходимостью и комфортом при использовании.

Данный автомобиль оснащен двигателем мощностью 98 л.с. и имеет пробег всего 56790 км. Кроме того, он был приобретен у официального дилера и имеет оригинальный ПТС, что подтверждает его истинную ценность.

Как только вы сядете за руль этого автомобиля, вы сразу оцените его легкость управления и отзывчивость на дороге. Благодаря своей компактности и маневренности, он легко управляется как в городских условиях, так и на трассах.

Но самое главное – это то, что данный автомобиль не имеет ни одного ДТП на своем счету. Он полностью исправен и готов к эксплуатации. Вы можете быть уверены, что каждая поездка на нем будет безопасной и комфортной.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы готовы ответить на все ваши вопросы и провести тест-драйв, чтобы вы могли убедиться в качестве нашего товара лично.

Не упустите возможность приобрести надежный автомобиль по выгодной цене уже сегодня!

id265023

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