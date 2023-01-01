LADA (ВАЗ) Priora

Уважаемые покупатели!

Сегодня мы рады представить вам автомобиль LADA (ВАЗ) Priora 2014 года выпуска. Это надежный и экономичный автомобиль, который обладает высокой проходимостью и комфортом при использовании.

Данный автомобиль оснащен двигателем мощностью 98 л.с. и имеет пробег всего 56790 км. Кроме того, он был приобретен у официального дилера и имеет оригинальный ПТС, что подтверждает его истинную ценность.

Как только вы сядете за руль этого автомобиля, вы сразу оцените его легкость управления и отзывчивость на дороге. Благодаря своей компактности и маневренности, он легко управляется как в городских условиях, так и на трассах.

Но самое главное – это то, что данный автомобиль не имеет ни одного ДТП на своем счету. Он полностью исправен и готов к эксплуатации. Вы можете быть уверены, что каждая поездка на нем будет безопасной и комфортной.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы готовы ответить на все ваши вопросы и провести тест-драйв, чтобы вы могли убедиться в качестве нашего товара лично.

Не упустите возможность приобрести надежный автомобиль по выгодной цене уже сегодня!

id265023