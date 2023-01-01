LADA (ВАЗ) Priora

Представляем вам LADA (ВАЗ) Priora 2018 года выпуска. Этот автомобиль был приобретен у официального дилера, поэтому вы можете быть уверены в его качестве и надежности. Оригинальный ПТС гарантирует легальность и надежность данного автомобиля.

Безукоризненное заводское лакокрасочное покрытие кузова делает LADA (ВАЗ) Priora по-настоящему привлекательным и стильным. Вы сможете порадоваться его идеальному внешнему виду на протяжении многих лет.

Но это еще не все! У автомобиля есть несколько дополнительных опций, которые сделают вашу поездку еще более комфортной и удобной. Бортовой компьютер позволит вам быть в курсе всех необходимых параметров вашего автомобиля. Центральный замок обеспечит безопасность и удобство при блокировке и разблокировке дверей. А электростеклоподъемники передних окон сделают управление окнами максимально удобным.

Кроме того, для вашего удобства автомобиль дополнительно оснащен автомагнитолой, чтобы вы могли наслаждаться вашей любимой музыкой во время поездок.

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