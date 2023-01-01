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LADA (ВАЗ) Priora
2011
499 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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LADA (ВАЗ) Priora 2011

499 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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+7 8442 20 06 35
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LADA (ВАЗ) Priora
LADA (ВАЗ) Priora
LADA (ВАЗ) Priora
LADA (ВАЗ) Priora
LADA (ВАЗ) Priora
LADA (ВАЗ) Priora
LADA (ВАЗ) Priora
LADA (ВАЗ) Priora
LADA (ВАЗ) Priora
LADA (ВАЗ) Priora
LADA (ВАЗ) Priora

Характеристики

  • Марка LADA (ВАЗ)
  • Модель Priora
  • Поколение I
  • Модификация 1.6 MT (98 л.с.)
  • Год 2011
  • Пробег 48361 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Зеленый
  • VIN 316108
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1596 см3
  • Руль Левый
  • КПП Механика
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 98 л.с.
  • Воблер 28

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Дистанционный запуск двигателя
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (4)
  • Обратная связь
  • Подушки безопасности (водительская)
  • Регулировка руля (в 1 пл.)
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Сигнализация
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электростеклоподъемники (передние)
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Информация

LADA (ВАЗ) Priora

Этот автомобиль полностью готов к эксплуатации, с оригинальным ПТС и только двумя собственниками.

LADA Priora оборудован всем необходимым для комфортной и безопасной езды. Тонированные стекла обеспечат вам приватность и защиту от солнца, а иммобилайзер и сигнализация позаботятся о сохранности вашего автомобиля.

Дистанционный запуск двигателя позволит вам уже находясь в доме или офисе подогреть салон и двигатель автомобиля, чтобы вы могли с комфортом начать свою поездку.

Бортовой компьютер предоставит вам полную информацию о состоянии вашего автомобиля, а усилитель рулевого управления облегчит вам маневрирование на дороге.

Центральный замок и электростеклоподъемники сделают вашу жизнь проще и удобнее, а системы ABS и антипробуксовочная система обеспечат вам безопасность и стабильность на дороге.

Автомобиль LADA Priora имеет 4 места, что позволит вам комфортно разместиться всей семьей или друзьями. Салон выполнен из качественной ткани, а его темный цвет придаст интерьеру автомобиля особый шарм.

Регулировка руля и ручная регулировка сидений водителя и пассажира позволят вам найти наиболее удобное положение для комфортной поездки.

Не упустите возможность стать владельцем автомобиля LADA Priora. Приходите к нам и мы с радостью поможем вам сделать свой выбор. LADA Priora - автомобиль, который сочетает в себе комфорт, безопасность и надежность.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово "ФРЕШ", и мы предоставим вам бесплатный отчет по данному автомобилю.

id316108

Fresh Волгоград
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