LADA (ВАЗ) Priora

Этот автомобиль полностью готов к эксплуатации, с оригинальным ПТС и только двумя собственниками.

LADA Priora оборудован всем необходимым для комфортной и безопасной езды. Тонированные стекла обеспечат вам приватность и защиту от солнца, а иммобилайзер и сигнализация позаботятся о сохранности вашего автомобиля.

Дистанционный запуск двигателя позволит вам уже находясь в доме или офисе подогреть салон и двигатель автомобиля, чтобы вы могли с комфортом начать свою поездку.

Бортовой компьютер предоставит вам полную информацию о состоянии вашего автомобиля, а усилитель рулевого управления облегчит вам маневрирование на дороге.

Центральный замок и электростеклоподъемники сделают вашу жизнь проще и удобнее, а системы ABS и антипробуксовочная система обеспечат вам безопасность и стабильность на дороге.

Автомобиль LADA Priora имеет 4 места, что позволит вам комфортно разместиться всей семьей или друзьями. Салон выполнен из качественной ткани, а его темный цвет придаст интерьеру автомобиля особый шарм.

Регулировка руля и ручная регулировка сидений водителя и пассажира позволят вам найти наиболее удобное положение для комфортной поездки.

Не упустите возможность стать владельцем автомобиля LADA Priora. Приходите к нам и мы с радостью поможем вам сделать свой выбор. LADA Priora - автомобиль, который сочетает в себе комфорт, безопасность и надежность.

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