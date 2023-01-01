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LADA (ВАЗ) Vesta
2019
1 079 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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LADA (ВАЗ) Vesta 2019

1 079 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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+ 7 865 220 57 32
Купить онлайн
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta

Характеристики

  • Марка LADA (ВАЗ)
  • Модель Vesta
  • Поколение I
  • Модификация 1.6 MT (106 л.с.)
  • Год 2019
  • Пробег 94111 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Серый
  • VIN 335236
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1596 см3
  • Руль Левый
  • КПП Механика
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 106 л.с.
  • Воблер 116

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (передние)
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Информация

LADA (ВАЗ) Vesta

У нас есть отличное предложение. Мы предоставляем Вам уникальную возможность приобрести 2019 года выпуска, оригинального производства, с заводским лакокрасочным покрытием кузова, абсолютно новый автомобиль по очень выгодной цене.

Данный автомобиль приобретался у официального дилера, имеется оригинальный ПТС, один владелец и все необходимые документы. Вашему вниманию представлены дополнительные возможности, такие как кондиционер, обогрев передних сидений, мультифункциональное рулевое колесо, круиз-контроль, система курсовой устойчивости, электростеклоподъемники (передние) и электропривод боковых зеркал.

Однако это еще не все. Автомобиль укомплектован дополнительно установленной тонировкой задних стекол и колесными дисками R15.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наш профессиональный менеджер ответит на все Ваши вопросы и проведет тест-драйв, чтобы Вы смогли почувствовать всю мощь и комфорт этого автомобиля.

Не упустите шанс приобрести отличный автомобиль по лучшей цене!

id335236

Fresh Ставрополь
Адрес: г. Ставрополь, улица Южный обход, 57
Отдел продаж: + 7 865 220 57 32
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