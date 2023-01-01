LADA (ВАЗ) Vesta

У нас есть отличное предложение. Мы предоставляем Вам уникальную возможность приобрести 2019 года выпуска, оригинального производства, с заводским лакокрасочным покрытием кузова, абсолютно новый автомобиль по очень выгодной цене.

Данный автомобиль приобретался у официального дилера, имеется оригинальный ПТС, один владелец и все необходимые документы. Вашему вниманию представлены дополнительные возможности, такие как кондиционер, обогрев передних сидений, мультифункциональное рулевое колесо, круиз-контроль, система курсовой устойчивости, электростеклоподъемники (передние) и электропривод боковых зеркал.

Однако это еще не все. Автомобиль укомплектован дополнительно установленной тонировкой задних стекол и колесными дисками R15.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наш профессиональный менеджер ответит на все Ваши вопросы и проведет тест-драйв, чтобы Вы смогли почувствовать всю мощь и комфорт этого автомобиля.

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