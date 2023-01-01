LADA (ВАЗ) Vesta

Если вы ищете надежный и комфортабельный автомобиль, то мы рады предложить вам LADA Vesta! Наш автомобиль приобретен у официального дилера и имеет только одного владельца, что дает вам гарантию на его качество и состояние.

Электронный ПТС является еще одним преимуществом данного автомобиля. Вы можете быть уверены в его юридической чистоте и отсутствии проблем со снятием с учета.

Комфортный интерьер LADA Vesta будет радовать вас во время каждой поездки. Кондиционер сделает поездки в жару приятными и комфортными, а обогрев сидений позволит вам наслаждаться поездкой в прохладную погоду.

Среди других полезных функций, наш автомобиль также оснащен круиз-контролем и задними датчиками парковки, что делает езду безопасной и удобной.

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