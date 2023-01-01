LADA (ВАЗ) Vesta

Автомобиль LADA (ВАЗ) Vesta 2019 года выпуска. Это надежный и функциональный автомобиль, который станет отличным выбором для тех, кто ищет комфортное и безопасное средство передвижения.

Каждая деталь этого автомобиля разработана с учетом максимального комфорта и безопасности для пассажиров. Внутренний дизайн LADA (ВАЗ) Vesta выполнен в современном стиле и оборудован самой последней технологией.

Среди основных характеристик автомобиля можно выделить наличие круиз-контроля и мультифункционального рулевого колеса, которое позволит водителю контролировать все функции автомобиля без отрыва от дороги. Также присутствует усилитель руля, что делает вождение более комфортным и легким.

Кроме того, LADA (ВАЗ) Vesta оснащена климат-контролем, который поддерживает приятную температуру внутри автомобиля. Антиблокировочная система (ABS) и антипробуксовочная система (ASR) обеспечивают высокий уровень безопасности, а система стабилизации (ESP) максимально снижает риск поломки колес во время движения.

Если вы ищете автомобиль, который бы сочетал в себе функциональность и комфорт, то LADA (ВАЗ) Vesta 2019 года выпуска - это ваш выбор. Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наш менеджер ответит на все ваши вопросы и поможет подобрать наилучший вариант для вас!

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