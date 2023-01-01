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LADA (ВАЗ) Vesta
2018
1 220 000 ₽
Доставка от 28 000 ₽
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LADA (ВАЗ) Vesta 2018

1 220 000 ₽
Доставка от 28 000 ₽
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+ 7 343 288 54 38
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LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta

Характеристики

  • Марка LADA (ВАЗ)
  • Модель Vesta
  • Поколение I
  • Модификация SW Cross 1.8 MT (122 л.с.)
  • Год 2018
  • Пробег 81607 км
  • Тип кузова Универсал
  • Цвет Черный
  • VIN 240518
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1774 см3
  • КПП Механика
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 122 л.с.
  • Воблер 130

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 17
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (комбинированный)
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

LADA (ВАЗ) Vesta

LADA (ВАЗ) Vesta, 2018 — это надежный и удобный автомобиль с прекрасной репутацией на рынке. Этот автомобиль был приобретен у официального дилера и имеет оригинальный ПТС. Он имеет только одного владельца по ПТС, что является большим преимуществом.

Кроме того, этот автомобиль оснащен всем необходимым для комфортной езды: кондиционером, легкосплавными дисками, бортовым компьютером, датчиками дождя и света, круиз-контролем, обогревом зеркал и сидений.

У этого автомобиля также есть электрообогрев лобового стекла, парктроник, магнитола с CD, антиблокировочная система, антипробуксовочная система и камера заднего вида.

Салон автомобиля выполнен в комбинированном стиле, а количество мест составляет 5. Салон имеет темный цвет и ручную регулировку сиденья водителя и пассажира, а также регулировку руля в 2 плоскостях.

Этот автомобиль LADA (ВАЗ) Vesta, 2018 года выпуска, прекрасно сочетает в себе надежность и комфорт. Если вы ищете автомобиль для повседневной жизни, этот вариант — отличный выбор. Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю.

id240518

Fresh Екатеринбург
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