LADA (ВАЗ) Vesta

LADA (ВАЗ) Vesta, 2018 — это надежный и удобный автомобиль с прекрасной репутацией на рынке. Этот автомобиль был приобретен у официального дилера и имеет оригинальный ПТС. Он имеет только одного владельца по ПТС, что является большим преимуществом.

Кроме того, этот автомобиль оснащен всем необходимым для комфортной езды: кондиционером, легкосплавными дисками, бортовым компьютером, датчиками дождя и света, круиз-контролем, обогревом зеркал и сидений.

У этого автомобиля также есть электрообогрев лобового стекла, парктроник, магнитола с CD, антиблокировочная система, антипробуксовочная система и камера заднего вида.

Салон автомобиля выполнен в комбинированном стиле, а количество мест составляет 5. Салон имеет темный цвет и ручную регулировку сиденья водителя и пассажира, а также регулировку руля в 2 плоскостях.

Этот автомобиль LADA (ВАЗ) Vesta, 2018 года выпуска, прекрасно сочетает в себе надежность и комфорт. Если вы ищете автомобиль для повседневной жизни, этот вариант — отличный выбор. Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю.

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