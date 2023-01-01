LADA (ВАЗ) Vesta

Хотите приобрести автомобиль, который сочетает в себе комфорт, безопасность и стильный дизайн? Представляем вам LADA (ВАЗ) Vesta 2019 года выпуска! Этот автомобиль обладает всеми необходимыми опциями для максимального удобства во время поездок. Вы будете наслаждаться прохладой в жаркую погоду благодаря кондиционеру и тонированным стеклам, а легкосплавные диски создадут неповторимый облик вашего автомобиля.

Кроме того, LADA (ВАЗ) Vesta оснащена такими функциями, как дистанционный запуск двигателя, сигнализация и парктроник, которые обеспечат вашу безопасность и защитят ваш автомобиль от кражи. Бортовой компьютер, круиз-контроль и датчик дождя позволят вам наслаждаться поездкой, не переживая о технических нюансах. Обогрев сидений и электрообогрев лобового стекла помогут справиться с непогодой, а центральный замок и усилитель рулевого управления обеспечат дополнительный комфорт.

В салоне вы найдете регулировку сидений и руля, а также электростеклоподъемники, что сделает поездку максимально удобной для вас и ваших пассажиров. Антиблокировочная система (ABS), система курсовой устойчивости и фронтальные подушки безопасности обеспечат вашу безопасность на дороге.

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