LADA (ВАЗ) Vesta

Дорогие клиенты,

Сегодня мы рады предложить вам один из наших лучших автомобилей - LADA Vesta 2019 года выпуска. Этот автомобиль приобретен у официального дилера, поэтому вы можете быть уверены в его качестве и надежности.

Мы хотим обратить ваше внимание на то, что этот автомобиль имеет оригинальный ПТС, в котором указан только 1 владелец. Это говорит о том, что машина была в хорошем уходе и не подвергалась серьезным повреждениям.

Кроме того, LADA Vesta 2019 года выпуска имеет заводское лакокрасочное покрытие, что гарантирует его долговечность и сохранение первоначального внешнего вида.

Этот автомобиль оснащен рядом дополнительных опций, которые сделают вашу поездку еще более комфортной и безопасной. Кондиционер, круиз-контроль, задние электростеклоподъемники, усилитель рулевого колеса, АBS и подогрев передних сидений - все это доступно в LADA Vesta 2019 года выпуска.

Команда нашей компании приложила все усилия, чтобы предоставить вам лучший выбор автомобилей. Не упустите возможность купить LADA Vesta 2019 года выпуска и стать его счастливым обладателем.

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