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LADA (ВАЗ) Vesta
2019
999 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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LADA (ВАЗ) Vesta 2019

999 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta

Характеристики

  • Марка LADA (ВАЗ)
  • Модель Vesta
  • Поколение I
  • Модификация 1.6 MT (106 л.с.)
  • Комплектация Comfort (2018-2019)
  • Год 2019
  • Пробег 126750 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Коричневый
  • VIN 292176
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1596 см3
  • КПП Механика
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 106 л.с.
  • Воблер 68

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер
  • Круиз-контроль
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регулировка руля (в 1 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Салон (ткань)
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электростеклоподъемники (передние)
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Информация

LADA (ВАЗ) Vesta

Дорогие клиенты,

Сегодня мы рады предложить вам один из наших лучших автомобилей - LADA Vesta 2019 года выпуска. Этот автомобиль приобретен у официального дилера, поэтому вы можете быть уверены в его качестве и надежности.

Мы хотим обратить ваше внимание на то, что этот автомобиль имеет оригинальный ПТС, в котором указан только 1 владелец. Это говорит о том, что машина была в хорошем уходе и не подвергалась серьезным повреждениям.

Кроме того, LADA Vesta 2019 года выпуска имеет заводское лакокрасочное покрытие, что гарантирует его долговечность и сохранение первоначального внешнего вида.

Этот автомобиль оснащен рядом дополнительных опций, которые сделают вашу поездку еще более комфортной и безопасной. Кондиционер, круиз-контроль, задние электростеклоподъемники, усилитель рулевого колеса, АBS и подогрев передних сидений - все это доступно в LADA Vesta 2019 года выпуска.

Команда нашей компании приложила все усилия, чтобы предоставить вам лучший выбор автомобилей. Не упустите возможность купить LADA Vesta 2019 года выпуска и стать его счастливым обладателем.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы готовы ответить на все ваши вопросы и организовать тест-драйв в удобное для вас время.

id292176

Fresh Воронеж Север
Адрес: г. Воронеж, улица Московское шоссе, 14
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