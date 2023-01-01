LADA (ВАЗ) Vesta

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LADA Vesta - это надежный и просторный автомобиль с множеством функций для комфортной езды. В нем вы найдете кондиционер и обогрев сидений для поддержания комфортного температурного режима, камеру заднего вида для безопасной парковки, круиз-контроль для экономии топлива, а также навигационную систему для удобства перемещения по городу.

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