LADA (ВАЗ) Vesta

Автомобиль LADA (ВАЗ) Vesta 2019 года выпуска - это надежный и безопасный компаньон, который превзойдет ваши ожидания. Он оснащен системой безопасности, включая подушки безопасности водителя и пассажира, антиблокировочную систему (ABS), электростеклоподъемники, аудиосистему с подключением по USB, AUX и Bluetooth, а также многое другое.

Комфортабельность данной модели не вызовет у вас никаких сомнений. Вам предоставляется климат-контроль, круиз-контроль, парктроник задний, мультифункциональное рулевое колесо и удобная регулировка руля по высоте и вылету. В автомобиле также имеется охлаждаемый перчаточный ящик, что очень приятно в жаркую погоду.

Этот автомобиль дополнительно оборудован элементами экстерьера, такими как рейлинги на крыше, а также системой защиты от угона, включая сигнализацию, центральный замок и иммобилайзер.

Если вы ищете автомобиль, который сочетает в себе стиль, комфорт и безопасность, то LADA (ВАЗ) Vesta - это идеальный выбор для вас.

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