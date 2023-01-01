LADA (ВАЗ) Vesta

Здравствуйте, уважаемые покупатели! Мы рады представить Вам наш автомобиль LADA (ВАЗ) Vesta 2021 года выпуска. Этот автомобиль был приобретен у официального дилера, а значит, Вы можете быть уверены в его качестве и надежности.

Автомобиль имеет оригинальный ПТС и двух владельцев. Он находится в отличном состоянии и обслуживался только в специализированных сервисных центрах. Кроме того, автомобиль имеет заводской окрас, что обеспечивает его первозданную привлекательность.

LADA (ВАЗ) Vesta оснащена кондиционером, который обеспечивает комфортную температуру в салоне в любое время года. А также передними электростеклоподъемниками, которые обеспечивают легкое и безопасное открытие и закрытие окон.

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