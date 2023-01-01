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LADA (ВАЗ) Vesta
2021
1 139 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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LADA (ВАЗ) Vesta 2021

1 139 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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+7 863 333 27 53
Купить онлайн
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta

Характеристики

  • Марка LADA (ВАЗ)
  • Модель Vesta
  • Поколение I
  • Модификация 1.6 MT (106 л.с.)
  • Год 2021
  • Пробег 54344 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Белый
  • VIN 635519
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1596 см3
  • Руль Левый
  • КПП Механика
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 106 л.с.
  • Воблер 118

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регулировка руля (в 1 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (передние)
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Информация

LADA (ВАЗ) Vesta

Здравствуйте, уважаемые покупатели! Мы рады представить Вам наш автомобиль LADA (ВАЗ) Vesta 2021 года выпуска. Этот автомобиль был приобретен у официального дилера, а значит, Вы можете быть уверены в его качестве и надежности.

Автомобиль имеет оригинальный ПТС и двух владельцев. Он находится в отличном состоянии и обслуживался только в специализированных сервисных центрах. Кроме того, автомобиль имеет заводской окрас, что обеспечивает его первозданную привлекательность.

LADA (ВАЗ) Vesta оснащена кондиционером, который обеспечивает комфортную температуру в салоне в любое время года. А также передними электростеклоподъемниками, которые обеспечивают легкое и безопасное открытие и закрытие окон.

Если вы хотите стать счастливым обладателем этого автомобиля, звоните нам прямо сейчас и назовите кодовое слово ФРЕШ. Также, мы готовы предоставить Вам бесплатный отчет по данному автомобилю, который поможет Вам принять правильное решение. Не упустите свой шанс!

id635519

Fresh Ростов Аксай
Адрес: г. Ростов-на-Дону, Аксайский пр., 19
Отдел продаж: +7 863 333 27 53
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