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LADA (ВАЗ) Vesta
2021
1 199 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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LADA (ВАЗ) Vesta 2021

1 199 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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Рассчитать кредит
+7 8442 20 06 35
Купить онлайн
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta

Характеристики

  • Марка LADA (ВАЗ)
  • Модель Vesta
  • Поколение I
  • Модификация 1.6 CVT (113 л.с.)
  • Год 2021
  • Пробег 32023 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Белый
  • VIN 574599
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1598 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 113 л.с.
  • Воблер 146

Комплектация

  • Кондиционер
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Информация

LADA (ВАЗ) Vesta

Уважаемые клиенты!
Мы рады предложить Вам великолепный автомобиль LADA Vesta, который был приобретен в официальном дилерском центре. Данный автомобиль является одним из лучших в своем классе и обладает рядом преимуществ, которые мы с удовольствием хотим Вам рассказать.

Во-первых, здесь есть все необходимое для комфортной и безопасной езды. Это электронный ПТС, заводское лакокрасочное покрытие, кондиционер, обогрев сидений, круиз-контроль и многое другое. Автомобиль был тщательно проверен и прошел все необходимые тесты перед тем, как попасть к нам на продажу.

Кроме того, мы предоставляем Вам возможность получить бесплатный отчет по данному автомобилю. Для этого просто позвоните нам прямо сейчас и назовите кодовое слово ФРЕШ. Мы с радостью ответим на все Ваши вопросы, подробно расскажем о технических характеристиках и поможем вам с выбором.

Не упустите свой шанс приобрести превосходный автомобиль LADA Vesta уже сегодня! Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы будем рады помочь Вам в выборе оптимального автомобиля для Вашей жизни.

id574599

Fresh Волгоград
Адрес: г. Волгоград, проспект Жукова, 94Д
Отдел продаж: +7 8442 20 06 35
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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