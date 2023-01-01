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LADA (ВАЗ) Vesta
2018
1 239 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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LADA (ВАЗ) Vesta 2018

1 239 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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+7 473 300 35 93
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LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta

Характеристики

  • Марка LADA (ВАЗ)
  • Модель Vesta
  • Поколение I
  • Модификация SW Cross 1.8 MT (122 л.с.)
  • Год 2018
  • Пробег 59276 км
  • Тип кузова Универсал
  • Цвет Коричневый
  • VIN 178814
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1774 см3
  • КПП Механика
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 122 л.с.
  • Воблер 5

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 17
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регул. Сидения пасс. (по высоте)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Салон (комбинированный)
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

LADA (ВАЗ) Vesta

Добрый день! Выбор автомобиля – это всегда ответственный шаг, и мы рады предложить Вам нашу LADA (ВАЗ) Vesta с множеством дополнительных опций!

Этот автомобиль был приобретен у официального дилера и имеет оригинальный ПТС, а также всего одного владельца. Это гарантирует отличное состояние и долгую службу нашего автомобиля.

LADA (ВАЗ) Vesta оснащена множеством дополнительных опций, которые обеспечат комфортную и безопасную езду. Кондиционер позволит сохранять прохладу в жаркие дни, а обогрев передних сидений согреет Вас в холодную погоду. Также вы сможете наслаждаться электроприводом и обогревом зеркал, что обеспечит хороший обзор и безопасность на дороге. Круиз-контроль поможет сохранить скорость на трассе, а задние датчики парковки обеспечат удобство и безопасность при парковке.

Наша LADA (ВАЗ) Vesta также имеет полный электропакет, что даст Вам полный контроль над автомобилем. Мы уверены, что наш автомобиль станет надежным и комфортным спутником для долгих поездок.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы также готовы ответить на все Ваши вопросы и организовать тест-драйв. Не упустите возможность приобрести высококачественный автомобиль по выгодной цене!

id178814

Fresh Воронеж Север
Адрес: г. Воронеж, улица Московское шоссе, 14
Отдел продаж: +7 473 300 35 93
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