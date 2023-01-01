LADA (ВАЗ) Vesta

Добрый день! Выбор автомобиля – это всегда ответственный шаг, и мы рады предложить Вам нашу LADA (ВАЗ) Vesta с множеством дополнительных опций!

Этот автомобиль был приобретен у официального дилера и имеет оригинальный ПТС, а также всего одного владельца. Это гарантирует отличное состояние и долгую службу нашего автомобиля.

LADA (ВАЗ) Vesta оснащена множеством дополнительных опций, которые обеспечат комфортную и безопасную езду. Кондиционер позволит сохранять прохладу в жаркие дни, а обогрев передних сидений согреет Вас в холодную погоду. Также вы сможете наслаждаться электроприводом и обогревом зеркал, что обеспечит хороший обзор и безопасность на дороге. Круиз-контроль поможет сохранить скорость на трассе, а задние датчики парковки обеспечат удобство и безопасность при парковке.

Наша LADA (ВАЗ) Vesta также имеет полный электропакет, что даст Вам полный контроль над автомобилем. Мы уверены, что наш автомобиль станет надежным и комфортным спутником для долгих поездок.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы также готовы ответить на все Ваши вопросы и организовать тест-драйв. Не упустите возможность приобрести высококачественный автомобиль по выгодной цене!

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