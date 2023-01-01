LADA (ВАЗ) Vesta

Представляем вам автомобиль LADA (ВАЗ) Vesta, 2019 года выпуска. Этот автомобиль был приобретен у нашего официального дилера и имеет оригинальный ПТС. Он имел только одного владельца, что говорит о тщательном уходе и заботе.

Этот LADA Vesta обладает рядом привлекательных особенностей, которые сделают вашу поездку комфортной и безопасной. Высокотехнологичные датчики света и дождя автоматически регулируют яркость фар и скорость работы стеклоочистителей, обеспечивая отличную видимость в любых погодных условиях.

Наслаждайтесь чистыми и прозрачными зеркалами благодаря электроподогреву, который поможет избавиться ото льда и конденсата, особенно в холодное время года. Обогрев заднего стекла также гарантирует идеальную видимость сзади.

Кроме того, этот автомобиль оснащен рейлингами на крыше, что дает вам возможность увеличить объем перевозки с помощью дополнительных грузовых систем. Задний спойлер не только придает автомобилю элегантный вид, но и повышает его стабильность на высоких скоростях.

Вы будете оценивать удобство управления аудиосистемой на руле, позволяющей легко изменять настройки без отрыва от дороги. Круиз-контроль позволяет поддерживать постоянную скорость и снижает утомляемость во время дальних поездок.

И наконец, благодаря функции Hands-free, вы можете безопасно и удобно общаться по телефону, не отрывая рук от руля.

Звоните нам прямо сейчас и назовите кодовое слово "ФРЕШ", чтобы получить бесплатный отчет по данному автомобилю. Наша команда будет рада предоставить вам дополнительную информацию и организовать тест-драйв. Поторопитесь, потому что это предложение ограничено!

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