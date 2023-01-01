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LADA (ВАЗ) Vesta
2019
1 186 000 ₽
Доставка от 28 000 ₽
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LADA (ВАЗ) Vesta 2019

1 186 000 ₽
Доставка от 28 000 ₽
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+ 7 343 288 54 38
Купить онлайн
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta

Характеристики

  • Марка LADA (ВАЗ)
  • Модель Vesta
  • Поколение I
  • Модификация SW 1.6 MT (106 л.с.)
  • Год 2019
  • Пробег 111300 км
  • Тип кузова Универсал
  • Цвет Синий
  • VIN 332871
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1596 см3
  • Руль Левый
  • КПП Механика
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 106 л.с.
  • Воблер 112

Комплектация

  • DVD
  • TV
  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Дистанционный запуск двигателя
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Обогрев сидений
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Сигнализация
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

LADA (ВАЗ) Vesta

Представляем вам автомобиль LADA (ВАЗ) Vesta, 2019 года выпуска. Этот автомобиль был приобретен у нашего официального дилера и имеет оригинальный ПТС. Он имел только одного владельца, что говорит о тщательном уходе и заботе.

Этот LADA Vesta обладает рядом привлекательных особенностей, которые сделают вашу поездку комфортной и безопасной. Высокотехнологичные датчики света и дождя автоматически регулируют яркость фар и скорость работы стеклоочистителей, обеспечивая отличную видимость в любых погодных условиях.

Наслаждайтесь чистыми и прозрачными зеркалами благодаря электроподогреву, который поможет избавиться ото льда и конденсата, особенно в холодное время года. Обогрев заднего стекла также гарантирует идеальную видимость сзади.

Кроме того, этот автомобиль оснащен рейлингами на крыше, что дает вам возможность увеличить объем перевозки с помощью дополнительных грузовых систем. Задний спойлер не только придает автомобилю элегантный вид, но и повышает его стабильность на высоких скоростях.

Вы будете оценивать удобство управления аудиосистемой на руле, позволяющей легко изменять настройки без отрыва от дороги. Круиз-контроль позволяет поддерживать постоянную скорость и снижает утомляемость во время дальних поездок.

И наконец, благодаря функции Hands-free, вы можете безопасно и удобно общаться по телефону, не отрывая рук от руля.

Звоните нам прямо сейчас и назовите кодовое слово "ФРЕШ", чтобы получить бесплатный отчет по данному автомобилю. Наша команда будет рада предоставить вам дополнительную информацию и организовать тест-драйв. Поторопитесь, потому что это предложение ограничено!

id332871

Fresh Екатеринбург
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