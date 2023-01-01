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LADA (ВАЗ) Vesta
2021
1 199 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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LADA (ВАЗ) Vesta 2021

1 199 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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+7 8442 20 06 35
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LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta

Характеристики

  • Марка LADA (ВАЗ)
  • Модель Vesta
  • Поколение I
  • Модификация 1.6 MT (106 л.с.)
  • Год 2021
  • Пробег 29137 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Коричневый
  • VIN 617189
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1596 см3
  • Руль Левый
  • КПП Механика
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 106 л.с.
  • Воблер 1

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер
  • Круиз-контроль
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

LADA (ВАЗ) Vesta

Хватит мечтать о комфорте и удобстве на дороге - LADA Vesta готова предложить вам все это прямо сейчас! Этот автомобиль был приобретен у официального дилера, что гарантирует его надежность и качество. Вы получите электронный ПТС, а это значит, что вы можете быть уверены в легальности и чистоте сделки.

Внутри LADA Vesta вас ожидает настоящий рай комфорта. Кондиционер сделает каждую поездку приятной, независимо от погодных условий. А задние датчики парковки облегчат маневрирование и помогут избежать неприятных ситуаций на парковке.

Кроме того, LADA Vesta оснащена обогревом сидений, что позволит вам насладиться теплом и комфортом даже в холодные зимние дни. А круиз-контроль позволит вам ехать на дальние расстояния с максимальным комфортом, не отвлекаясь на поддержание постоянной скорости.

Не упустите возможность стать счастливым обладателем LADA Vesta - автомобиля, который сочетает в себе комфорт, надежность и стиль. Звоните прямо сейчас и оставьте заявку на пробную поездку!

id617189

Fresh Волгоград
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Отдел продаж: +7 8442 20 06 35
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