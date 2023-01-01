Москва
+7 800 444 30 97
Купить
Легковые автомобили Коммерческий транспорт Мотоциклы Подборки
Продать
Оценка и выкуп Обмен / Trade-in Комиссионная продажа
Услуги
Подбор Покупка онлайн с доставкой Кредит Автомобили от партнеров Удаленная комиссия Страхование Криминалистика Сервис Онлайн-запись в сервис Заказ авто
Компания
О компании Карьера Контакты Журнал
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Связь
+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
LADA (ВАЗ) Vesta
2017
799 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит

LADA (ВАЗ) Vesta 2017

799 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
Начать чат
Купить онлайн
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит
+7 8442 20 06 35
Купить онлайн
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta

Характеристики

  • Марка LADA (ВАЗ)
  • Модель Vesta
  • Поколение I
  • Модификация 1.6 AMT (106 л.с.)
  • Год 2017
  • Пробег 112005 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Белый
  • VIN 109002
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1596 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 106 л.с.
  • Воблер 9

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Кондиционер
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (передние)
Развернуть

Информация

LADA (ВАЗ) Vesta

Хотите стать обладателем надежного и стильного автомобиля? Тогда обратите внимание на LADA Vesta!

Этот автомобиль был приобретен в салоне официального дилера, что гарантирует его качество и надежность. Оригинальный ПТС и два владельца - это еще один плюс, который подтверждает историю обслуживания и отсутствие скрытых проблем.

LADA Vesta обладает всеми необходимыми опциями для комфортной и безопасной поездки. Кондиционер и тонированные стекла позволят вам сохранять прохладу даже в самую жаркую погоду. Иммобилайзер и центральный замок обеспечат надежную защиту от угона.

В салоне LADA Vesta вы найдете все, что нужно для приятной поездки. Обогрев зеркал и сидений сделают вашу поездку комфортной даже в холодную погоду. Бортовой компьютер поможет отслеживать все необходимые параметры автомобиля.

Автомобиль оснащен электроприводом зеркал и электростеклоподъемниками, что облегчит вам управление автомобилем. Антиблокировочная система (ABS) и подушки безопасности обеспечат вашу безопасность на дороге.

Камера заднего вида и парктроник помогут вам избежать неприятностей при парковке и маневрировании.

Не упустите возможность стать владельцем LADA Vesta - надежного, комфортного и стильного автомобиля!

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово "ФРЕШ", и мы предоставим вам бесплатный отчет по данному автомобилю.

id109002

Fresh Волгоград
Адрес: г. Волгоград, проспект Жукова, 94Д
Отдел продаж: +7 8442 20 06 35
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
Распечатать страницу
Преимущества Fresh Auto
Проверенные автомобили
Каждый автомобиль проходит диагностику по 250 параметрам
Юридическая гарантия
Все автомобили проверены криминалистами и продаются с юридической гарантией
Техническая защита
Сделайте ТО-0 в нашем сервисе и получите бесплатную техническую защиту ДВС и КПП*
Доставка
Привезем автомобиль вам домой или до нашего пункта выдачи
Предпродажная подготовка
Единые стандарты внешней и технической подготовки для всех автомобилей
Бронирование и оплата онлайн
Забронируйте или полностью оплатите автомобиль онлайн прямо на сайте

Еще легковые автомобили LADA (ВАЗ)

LADA (ВАЗ) Granta LADA (ВАЗ) Granta LADA (ВАЗ) Granta LADA (ВАЗ) Granta LADA (ВАЗ) Granta LADA (ВАЗ) Granta LADA (ВАЗ) Granta LADA (ВАЗ) Granta LADA (ВАЗ) Granta LADA (ВАЗ) Granta LADA (ВАЗ) Granta LADA (ВАЗ) Granta LADA (ВАЗ) Granta LADA (ВАЗ) Granta LADA (ВАЗ) Granta LADA (ВАЗ) Granta LADA (ВАЗ) Granta LADA (ВАЗ) Granta LADA (ВАЗ) Granta LADA (ВАЗ) Granta

LADA (ВАЗ) Granta
2021

819 000 ₽

LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina

LADA (ВАЗ) Kalina
2013

399 000 ₽

LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta

LADA (ВАЗ) Vesta
2018

1 024 000 ₽

LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta

LADA (ВАЗ) Vesta
2018

989 000 ₽

LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina

LADA (ВАЗ) Kalina
2016

631 800 ₽

LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina

LADA (ВАЗ) Kalina
2017

550 000 ₽

LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta

LADA (ВАЗ) Vesta
2018

1 199 000 ₽

LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus

LADA (ВАЗ) Largus
2021

1 700 000 ₽

LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus

LADA (ВАЗ) Largus
2018

1 135 000 ₽

LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta

LADA (ВАЗ) Vesta
2019

677 000 ₽

Сетевое издание «Первый автомобильный маркетплейс» зарегистрировано Решением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) № Эл № ФС77-84512 от 29 декабря 2022 г.
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
Ваш город
Москва
Для точного расчета доставки, выберите свой город
Волгоград
Воронеж
Екатеринбург
Ижевск
Казань
Краснодар
Красноярск
Липецк
Минеральные Воды
Москва
Нижневартовск
Нижний Новгород
Новосибирск
Омск
Оренбург
Пермь
Ростов-на-Дону
Самара
Санкт-Петербург
Ставрополь
Сургут
Тюмень
Уфа