LADA (ВАЗ) Vesta

Хотите стать обладателем надежного и стильного автомобиля? Тогда обратите внимание на LADA Vesta!

Этот автомобиль был приобретен в салоне официального дилера, что гарантирует его качество и надежность. Оригинальный ПТС и два владельца - это еще один плюс, который подтверждает историю обслуживания и отсутствие скрытых проблем.

LADA Vesta обладает всеми необходимыми опциями для комфортной и безопасной поездки. Кондиционер и тонированные стекла позволят вам сохранять прохладу даже в самую жаркую погоду. Иммобилайзер и центральный замок обеспечат надежную защиту от угона.

В салоне LADA Vesta вы найдете все, что нужно для приятной поездки. Обогрев зеркал и сидений сделают вашу поездку комфортной даже в холодную погоду. Бортовой компьютер поможет отслеживать все необходимые параметры автомобиля.

Автомобиль оснащен электроприводом зеркал и электростеклоподъемниками, что облегчит вам управление автомобилем. Антиблокировочная система (ABS) и подушки безопасности обеспечат вашу безопасность на дороге.

Камера заднего вида и парктроник помогут вам избежать неприятностей при парковке и маневрировании.

Не упустите возможность стать владельцем LADA Vesta - надежного, комфортного и стильного автомобиля!

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