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LADA (ВАЗ) Vesta
2021
1 579 000 ₽
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LADA (ВАЗ) Vesta 2021

1 579 000 ₽
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+7 495 730 37 79
Купить онлайн
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta

Характеристики

  • Марка LADA (ВАЗ)
  • Модель Vesta
  • Поколение I
  • Модификация Cross 1.8 MT (122 л.с.)
  • Год 2021
  • Пробег 5135 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Черный
  • VIN 593729
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1774 см3
  • Руль Левый
  • КПП Механика
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 122 л.с.
  • Воблер 74

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

LADA (ВАЗ) Vesta

Цена указана за наличный расчет. При покупке в лизинг доплата 20%.

Автомобиль LADA (ВАЗ) Vesta, 2021 года выпуска, представляет собой надежное и практичное решение для повседневных поездок. Он был приобретен у официального дилера и имеет электронный ПТС, что гарантирует его легальность и безопасность. Автомобиль имеет заводское лакокрасочное покрытие, что гарантирует его привлекательный внешний вид.

Дополнительные опции, которыми оснащен этот автомобиль, делают его еще более привлекательным. Круиз-контроль позволяет комфортно перемещаться по дороге, не отвлекаясь на поддержание постоянной скорости. Подогрев всех сидений и руля позволяет согреться в холодное время года. Электрообогрев лобового стекла обеспечивает отличную видимость даже в сильные морозы. Камера заднего вида обеспечивает безопасность при парковке и маневрировании. Навигация помогает выбирать оптимальные маршруты и не заблудиться. Климат-контроль поддерживает оптимальную температуру в салоне независимо от погодных условий. Электро складывание зеркал обеспечивает удобство при парковке и маневрировании. Парктроники помогают избежать повреждений при парковке. Легкосплавные диски R17 добавляют стильности и улучшают управляемость автомобиля. USB порт позволяет подключать внешние устройства и наслаждаться любимой музыкой.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы готовы ответить на все ваши вопросы и организовать тест-драйв. Не упустите возможность стать владельцем этого прекрасного автомобиля LADA (ВАЗ) Vesta.

id593729

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Отдел продаж: +7 495 730 37 79
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