LADA (ВАЗ) Vesta

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Автомобиль LADA (ВАЗ) Vesta, 2021 года выпуска, представляет собой надежное и практичное решение для повседневных поездок. Он был приобретен у официального дилера и имеет электронный ПТС, что гарантирует его легальность и безопасность. Автомобиль имеет заводское лакокрасочное покрытие, что гарантирует его привлекательный внешний вид.

Дополнительные опции, которыми оснащен этот автомобиль, делают его еще более привлекательным. Круиз-контроль позволяет комфортно перемещаться по дороге, не отвлекаясь на поддержание постоянной скорости. Подогрев всех сидений и руля позволяет согреться в холодное время года. Электрообогрев лобового стекла обеспечивает отличную видимость даже в сильные морозы. Камера заднего вида обеспечивает безопасность при парковке и маневрировании. Навигация помогает выбирать оптимальные маршруты и не заблудиться. Климат-контроль поддерживает оптимальную температуру в салоне независимо от погодных условий. Электро складывание зеркал обеспечивает удобство при парковке и маневрировании. Парктроники помогают избежать повреждений при парковке. Легкосплавные диски R17 добавляют стильности и улучшают управляемость автомобиля. USB порт позволяет подключать внешние устройства и наслаждаться любимой музыкой.

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