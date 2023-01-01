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LADA (ВАЗ) Vesta
2019
1 029 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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LADA (ВАЗ) Vesta 2019

1 029 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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+7 8442 20 06 35
Купить онлайн
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta

Характеристики

  • Марка LADA (ВАЗ)
  • Модель Vesta
  • Поколение I
  • Модификация 1.6 AMT (106 л.с.)
  • Год 2019
  • Пробег 17373 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Коричневый
  • VIN 375118
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1596 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 106 л.с.
  • Воблер 127

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Дистанционный запуск двигателя
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 15
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Обратная связь
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регулировка руля (в 1 пл.)
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Сигнализация
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (передние)
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Информация

LADA (ВАЗ) Vesta

Добрый день! Воспользуйтесь уникальной возможностью приобрести автомобиль LADA (ВАЗ) Vesta, 2019 года выпуска. Этот прекрасный автомобиль обладает всеми необходимыми качествами, чтобы стать вашим надежным спутником на дорогах города и за его пределами.

Силу и комфорт сочетает двигатель 1.6 AMT, предоставляющий вам достаточно мощности - 106 лошадиных сил. Такой двигатель гарантирует плавное и уверенное управление автомобилем, а также экономичность расхода топлива. Позвольте себе наслаждаться каждой поездкой, зная, что у вас есть все возможности для полного контроля над автомобилем.

Важно отметить, что данный автомобиль был приобретен у официального дилера, что подтверждается наличием оригинального ПТС. Мы стремимся предоставить нашим клиентам только самые надежные и качественные автомобили, поэтому вы можете быть уверены в происхождении и состоянии данного автомобиля.

Красота и стиль LADA (ВАЗ) Vesta, 2019 года, подчеркиваются заводским лакокрасочным покрытием. Каждая деталь этого автомобиля пропитана вниманием к деталям и стремлением к совершенству. Вы не только будете наслаждаться комфортом поездок, но и привлекать восхищенные взгляды окружающих своим автомобилем.

Звоните нам прямо сейчас по номеру, указанному на нашем сайте, назовите кодовое слово "ФРЕШ" при обращении и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы готовы ответить на все ваши вопросы и предоставить подробную информацию о LADA (ВАЗ) Vesta 2019 года выпуска. Не упустите возможность стать владельцем этого уникального автомобиля!

Мы ждем вашего звонка и готовы помочь вам сделать правильный выбор для вашего комфорта и безопасности на дороге.

id375118

Fresh Волгоград
Адрес: г. Волгоград, проспект Жукова, 94Д
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