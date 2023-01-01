LADA (ВАЗ) Vesta

Добрый день! Воспользуйтесь уникальной возможностью приобрести автомобиль LADA (ВАЗ) Vesta, 2019 года выпуска. Этот прекрасный автомобиль обладает всеми необходимыми качествами, чтобы стать вашим надежным спутником на дорогах города и за его пределами.

Силу и комфорт сочетает двигатель 1.6 AMT, предоставляющий вам достаточно мощности - 106 лошадиных сил. Такой двигатель гарантирует плавное и уверенное управление автомобилем, а также экономичность расхода топлива. Позвольте себе наслаждаться каждой поездкой, зная, что у вас есть все возможности для полного контроля над автомобилем.

Важно отметить, что данный автомобиль был приобретен у официального дилера, что подтверждается наличием оригинального ПТС. Мы стремимся предоставить нашим клиентам только самые надежные и качественные автомобили, поэтому вы можете быть уверены в происхождении и состоянии данного автомобиля.

Красота и стиль LADA (ВАЗ) Vesta, 2019 года, подчеркиваются заводским лакокрасочным покрытием. Каждая деталь этого автомобиля пропитана вниманием к деталям и стремлением к совершенству. Вы не только будете наслаждаться комфортом поездок, но и привлекать восхищенные взгляды окружающих своим автомобилем.

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