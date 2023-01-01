Москва
+7 800 444 30 97
Купить
Легковые автомобили Коммерческий транспорт Мотоциклы Подборки
Продать
Оценка и выкуп Обмен / Trade-in Комиссионная продажа
Услуги
Подбор Покупка онлайн с доставкой Кредит Автомобили от партнеров Удаленная комиссия Страхование Криминалистика Сервис Онлайн-запись в сервис Заказ авто
Компания
О компании Карьера Контакты Журнал
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Связь
+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
LADA (ВАЗ) Vesta
2021
1 180 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит

LADA (ВАЗ) Vesta 2021

1 180 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
Начать чат
Купить онлайн
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит
+7 861 202 51 37
Купить онлайн
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta

Характеристики

  • Марка LADA (ВАЗ)
  • Модель Vesta
  • Поколение I
  • Модификация 1.6 MT (106 л.с.)
  • Год 2021
  • Пробег 58070 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Белый
  • VIN 599441
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1596 см3
  • Руль Левый
  • КПП Механика
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 106 л.с.
  • Воблер 103

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Дистанционный запуск двигателя
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер
  • Легкосплавные диски, 17
  • Магнитола (CD)
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регулировка руля (в 1 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Сигнализация
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (передние)
Развернуть

Информация

LADA (ВАЗ) Vesta

LADA Vesta 2021 года выпуска, модификация 1.6 MT (106 л.с.). Автомобиль в идеальном состоянии, без ДТП и окрасов. Пробег составляет 58070 км.

Этот седан белого цвета оборудован бензиновым двигателем объемом 1596 см3, мощностью 106 л.с. и механической коробкой передач. Передний привод обеспечивает отличную управляемость и маневренность на дороге.

Автомобиль оснащен кондиционером, что обеспечит комфортное вождение в любых погодных условиях.

Оптика автомобиля выглядит очень привлекательно и спортивно. Также имеется спортивный обвес, который придает автомобилю дополнительную агрессивность.

Автомобиль был приобретен у официального дилера.

Не упустите возможность стать обладателем этого прекрасного автомобиля LADA Vesta 2021 года выпуска. Звоните прямо сейчас и получите больше информации о данном автомобиле.

id599441

Fresh Краснодар
Адрес: г. Краснодар, ул. Горячеключевская, 5
Отдел продаж: +7 861 202 51 37
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
Распечатать страницу
Преимущества Fresh Auto
Проверенные автомобили
Каждый автомобиль проходит диагностику по 250 параметрам
Юридическая гарантия
Все автомобили проверены криминалистами и продаются с юридической гарантией
Техническая защита
Сделайте ТО-0 в нашем сервисе и получите бесплатную техническую защиту ДВС и КПП*
Доставка
Привезем автомобиль вам домой или до нашего пункта выдачи
Предпродажная подготовка
Единые стандарты внешней и технической подготовки для всех автомобилей
Бронирование и оплата онлайн
Забронируйте или полностью оплатите автомобиль онлайн прямо на сайте

Еще легковые автомобили LADA (ВАЗ)

LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina

LADA (ВАЗ) Kalina
2013

424 200 ₽

LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta

LADA (ВАЗ) Vesta
2018

1 013 000 ₽

LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina

LADA (ВАЗ) Kalina
2016

624 800 ₽

LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina LADA (ВАЗ) Kalina

LADA (ВАЗ) Kalina
2017

550 000 ₽

LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus

LADA (ВАЗ) Largus
2021

1 700 000 ₽

LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus LADA (ВАЗ) Largus

LADA (ВАЗ) Largus
2018

1 135 000 ₽

LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta LADA (ВАЗ) Vesta

LADA (ВАЗ) Vesta
2019

669 000 ₽

LADA (ВАЗ) Granta LADA (ВАЗ) Granta LADA (ВАЗ) Granta LADA (ВАЗ) Granta LADA (ВАЗ) Granta LADA (ВАЗ) Granta LADA (ВАЗ) Granta LADA (ВАЗ) Granta LADA (ВАЗ) Granta LADA (ВАЗ) Granta LADA (ВАЗ) Granta

LADA (ВАЗ) Granta
2015

424 800 ₽

LADA (ВАЗ) 2121 (4x4) LADA (ВАЗ) 2121 (4x4) LADA (ВАЗ) 2121 (4x4) LADA (ВАЗ) 2121 (4x4) LADA (ВАЗ) 2121 (4x4) LADA (ВАЗ) 2121 (4x4) LADA (ВАЗ) 2121 (4x4) LADA (ВАЗ) 2121 (4x4) LADA (ВАЗ) 2121 (4x4) LADA (ВАЗ) 2121 (4x4)

LADA (ВАЗ) 2121 (4x4)
2018

600 145 ₽

LADA (ВАЗ) 2121 (4x4) LADA (ВАЗ) 2121 (4x4) LADA (ВАЗ) 2121 (4x4) LADA (ВАЗ) 2121 (4x4) LADA (ВАЗ) 2121 (4x4) LADA (ВАЗ) 2121 (4x4) LADA (ВАЗ) 2121 (4x4) LADA (ВАЗ) 2121 (4x4) LADA (ВАЗ) 2121 (4x4) LADA (ВАЗ) 2121 (4x4) LADA (ВАЗ) 2121 (4x4) LADA (ВАЗ) 2121 (4x4) LADA (ВАЗ) 2121 (4x4) LADA (ВАЗ) 2121 (4x4) LADA (ВАЗ) 2121 (4x4) LADA (ВАЗ) 2121 (4x4) LADA (ВАЗ) 2121 (4x4) LADA (ВАЗ) 2121 (4x4) LADA (ВАЗ) 2121 (4x4) LADA (ВАЗ) 2121 (4x4) LADA (ВАЗ) 2121 (4x4) LADA (ВАЗ) 2121 (4x4) LADA (ВАЗ) 2121 (4x4) LADA (ВАЗ) 2121 (4x4) LADA (ВАЗ) 2121 (4x4) LADA (ВАЗ) 2121 (4x4) LADA (ВАЗ) 2121 (4x4) LADA (ВАЗ) 2121 (4x4) LADA (ВАЗ) 2121 (4x4) LADA (ВАЗ) 2121 (4x4) LADA (ВАЗ) 2121 (4x4) LADA (ВАЗ) 2121 (4x4) LADA (ВАЗ) 2121 (4x4) LADA (ВАЗ) 2121 (4x4) LADA (ВАЗ) 2121 (4x4) LADA (ВАЗ) 2121 (4x4) LADA (ВАЗ) 2121 (4x4) LADA (ВАЗ) 2121 (4x4) LADA (ВАЗ) 2121 (4x4) LADA (ВАЗ) 2121 (4x4) LADA (ВАЗ) 2121 (4x4) LADA (ВАЗ) 2121 (4x4) LADA (ВАЗ) 2121 (4x4) LADA (ВАЗ) 2121 (4x4) LADA (ВАЗ) 2121 (4x4) LADA (ВАЗ) 2121 (4x4) LADA (ВАЗ) 2121 (4x4) LADA (ВАЗ) 2121 (4x4)

LADA (ВАЗ) 2121 (4x4)
2019

729 990 ₽

Сетевое издание «Первый автомобильный маркетплейс» зарегистрировано Решением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) № Эл № ФС77-84512 от 29 декабря 2022 г.
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
Ваш город
Москва
Для точного расчета доставки, выберите свой город
Волгоград
Воронеж
Екатеринбург
Ижевск
Казань
Краснодар
Красноярск
Липецк
Минеральные Воды
Москва
Нижневартовск
Нижний Новгород
Новосибирск
Омск
Оренбург
Пермь
Ростов-на-Дону
Самара
Санкт-Петербург
Ставрополь
Сургут
Тюмень
Уфа