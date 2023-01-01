LADA (ВАЗ) Vesta

LADA Vesta 2021 года выпуска, модификация 1.6 MT (106 л.с.). Автомобиль в идеальном состоянии, без ДТП и окрасов. Пробег составляет 58070 км.

Этот седан белого цвета оборудован бензиновым двигателем объемом 1596 см3, мощностью 106 л.с. и механической коробкой передач. Передний привод обеспечивает отличную управляемость и маневренность на дороге.

Автомобиль оснащен кондиционером, что обеспечит комфортное вождение в любых погодных условиях.

Оптика автомобиля выглядит очень привлекательно и спортивно. Также имеется спортивный обвес, который придает автомобилю дополнительную агрессивность.

Автомобиль был приобретен у официального дилера.

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