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LADA (ВАЗ) Vesta
2023
1 680 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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LADA (ВАЗ) Vesta 2023

1 680 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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+ 7 865 220 57 32
Купить онлайн
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta

Характеристики

  • Марка LADA (ВАЗ)
  • Модель Vesta
  • Поколение I Рестайлинг (NG)
  • Модификация 1.6 MT (106 л.с.)
  • Год 2023
  • Пробег 165 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Белый
  • VIN 692004
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1596 см3
  • Руль Левый
  • КПП Механика
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 106 л.с.
  • Воблер 146

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 15
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регул. Сидения пасс. (по высоте)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Салон (ткань)
  • Светодиодные фары
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

LADA (ВАЗ) Vesta

Преимущества:
- Заводское лакокрасочное покрытие.
- Датчик света
- Кондиционер
- Подогрев рулевого колеса
- Подогрев передних сидений
- Электропривод регулировки боковых зеркал
- Подогрев лобового стекла
- Подогрев боковых зеркал
- Мультимедийная система Enjoy с сенсорным управлением
- Мультифункциональное рулевое колесо
- 4 электростеклоподъемника
- Кнопка запуска/остановки ДВС
- Задний парктроник
- Apple CarPlay
- Сетка в бампер
- Газовые опоры капота
- Накладки на пороги

id692004

Fresh Ставрополь
Адрес: г. Ставрополь, улица Южный обход, 57
Отдел продаж: + 7 865 220 57 32
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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