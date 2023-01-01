LADA (ВАЗ) Vesta

Преимущества:

-1 владелец

-климат-контроль

-подогрев передних сидений

-подогрев руля

-обогрев ветрового стекла

-круиз-контроль

-датчики парковки

-камера заднего вида

-мультимедийная система с возможностью беспроводного подключения смартфона

-мультифункциональное рулевое колесо

- 4 электростеклоподъемника

-электропривод регулировки боковых зеркал

-обогрев боковых зеркал

-система курсовой устойчивости

-автоматическая трансмиссия вариаторного типа

-регулировка рулевого колеса в 2-х плоскостях

-регулировка сидения водителя по вылету и высоте

-поясничный подпор сидения водителя

-комбинированный салон со вставками из экокожи

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