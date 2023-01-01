LADA (ВАЗ) Vesta
Преимущества:
-1 владелец
-климат-контроль
-подогрев передних сидений
-подогрев руля
-обогрев ветрового стекла
-круиз-контроль
-датчики парковки
-камера заднего вида
-мультимедийная система с возможностью беспроводного подключения смартфона
-мультифункциональное рулевое колесо
- 4 электростеклоподъемника
-электропривод регулировки боковых зеркал
-обогрев боковых зеркал
-система курсовой устойчивости
-автоматическая трансмиссия вариаторного типа
-регулировка рулевого колеса в 2-х плоскостях
-регулировка сидения водителя по вылету и высоте
-поясничный подпор сидения водителя
-комбинированный салон со вставками из экокожи
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