LADA (ВАЗ) Vesta
Преимущества:
- Заводское лакокрасочное покрытие.
- Датчик света
- Кондиционер
- Подогрев рулевого колеса
- Подогрев передних сидений
- Электропривод регулировки боковых зеркал
- Подогрев лобового стекла
- Подогрев боковых зеркал
- Мультимедийная система Enjoy с сенсорным управлением
- Мультифункциональное рулевое колесо
- 4 электростеклоподъемника
- Кнопка запуска/остановки ДВС
- Задний парктроник
- Apple CarPlay
- Тонированные задние стёкла
- Хромированные накладки на пороги
688215