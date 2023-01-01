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LADA (ВАЗ) Vesta
2023
1 599 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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LADA (ВАЗ) Vesta 2023

1 599 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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+ 7 865 220 57 32
Купить онлайн
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta

Характеристики

  • Марка LADA (ВАЗ)
  • Модель Vesta
  • Поколение I Рестайлинг (NG)
  • Модификация 1.6 MT (106 л.с.)
  • Комплектация Life
  • Год 2023
  • Пробег 224 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Белый
  • Воблер 139
  • VIN 719425
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 1596 см3
  • КПП Механика
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 106 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 15
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регул. Сидения пасс. (по высоте)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Салон (ткань)
  • Светодиодные фары
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

LADA (ВАЗ) Vesta

Преимущества:
- Заводское лакокрасочное покрытие.
- Датчик света
- Кондиционер
- Подогрев рулевого колеса
- Подогрев передних сидений
- Электропривод регулировки боковых зеркал
- Подогрев лобового стекла
- Подогрев боковых зеркал
- Мультимедийная система Enjoy с сенсорным управлением
- Мультифункциональное рулевое колесо
- 4 электростеклоподъемника
- Кнопка запуска/остановки ДВС
- Задний парктроник
- Apple CarPlay
- Тонированные задние стёкла
- Хромированные накладки на пороги
- Круиз контроль

719425

Fresh Ставрополь
Адрес: г. Ставрополь, улица Южный обход, 57
Отдел продаж: + 7 865 220 57 32
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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Сетевое издание «Первый автомобильный маркетплейс» зарегистрировано Решением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) № Эл № ФС77-84512 от 29 декабря 2022 г.
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
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