LADA (ВАЗ) Vesta
Преимущества:
-Кондиционер
-Тонированные стекла
-Легкосплавные диски, 15
-Иммобилайзер
-Бортовой компьютер
-Усилитель рулевого управления
-Центральный замок
-Обогрев сидений
-Количество мест (5)
-Салон (ткань)
-Цвет салона (темный)
-Регулировка сиденья водителя: по высоте
-Ручная регулировка сиденья водителя
-Ручная регулировка сиденья пассажира
-Регулировка руля (в 2 пл.)
-Электропривод зеркал
-Электростеклоподъемники (все)
-Антиблокировочная система (ABS)
-Подушки безопасности (водительская)
-Магнитола (CD)
-DVD
574607