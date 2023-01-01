LADA (ВАЗ) Vesta
Преимущества:
-Электронный ПТС
-Без владельца
-Заводское лакокрасочное покрытие
-Действует заводская гарантия до 01.07.2026
- Комплектация Enjoy
Безопасность и системы:
- Подушка безопасности водителя
- Подушка безопасности переднего пассажира
- Подголовники задних сидений 2 шт.
- Крепления для детских сидений ISOFIX
- Блокировка задних дверей от открывания детьми
- Автоматическое запирание дверей при начале движения
- Автоматическое включение аварийной сигнализации при экстренном торможении
- Иммобилайзер
- Система экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС
- Антиблокировочная система с электронным распределением тормозных сил (ABS + EBD)
- Система вспомогательного торможения (BAS)
- Электроусилитель рулевого управления
- Центральный замок с дистанционным управлением
Дизайн и внешнее оборудование:
- LED дневные ходовые огни
- LED задние фонари
- LED фары (ближний и дальний свет)
- Дисковые тормоза передних и задних колес
- Защита двигателя и подкапотного пространства
- Электропривод и обогрев наружных зеркал
- Антенна "акулий плавник"
- Наружные зеркала с боковыми указателями поворота
- 15" стальные диски
- Колпаки колес декоративные
- Запасное полноразмерное стальное колесо 15"
- Наружные зеркала в цвет кузова
- Наружные ручки дверей в цвет кузова
- Обогрев ветрового стекла
- Датчики парковки задние
Интерьер и оборудование салона:
- Бортовой компьютер
- Подсказчик переключения передач в комбинации приборов
- Заднее сиденье с раскладной спинкой в пропорции 60/40
- Панель приборов, цвет черный
- Обивка сидений комбинированная ткань/экокожа, цвет черный
- Розетка 12V на центральной консоли
- Плафон для освещения второго ряда сидений
- Регулируемая по высоте и по вылету рулевая колонка
- Регулировка ремней безопасности передних сидений по высоте
- Воздушный фильтр салона
- Складной ключ
- Электростеклоподъемники передних дверей
- Электростеклоподъемники задних дверей
- Кондиционер
- Охлаждаемый вещевой ящик
- Мультимедийная система LADA EnjoY: 7" TFT-IPS ёмкостный дисплей + FM с функцией RDS + 1 USB + Bluetooth + Hands Free со сдвоенным микрофоном и функцией шумоподавления + Apple CarPlay, Android Auto
- Центральный подлокотник с боксом
- Розетка 12V для пассажиров второго ряда
- Сиденье водителя с регулировкой по высоте и поясничной поддержкой
- Подогрев передних сидений
- 4 динамика
- Мультифункциональное рулевое колесо
- Отделка руля кожей
- Противосолнечный козырек водителя и пассажира с зеркалом
689103