Москва
+7 800 444 30 97
Купить
Легковые автомобили Коммерческий транспорт Мотоциклы Подборки
Продать
Оценка и выкуп Обмен / Trade-in Комиссионная продажа
Услуги
Подбор Покупка онлайн с доставкой Кредит Автомобили от партнеров Удаленная комиссия Страхование Криминалистика Сервис Онлайн-запись в сервис Заказ авто
Компания
О компании Карьера Контакты Журнал
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Связь
+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
LADA (ВАЗ) Vesta
2023
1 680 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит

LADA (ВАЗ) Vesta 2023

1 680 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
Начать чат
Купить онлайн
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит
+7 865 220 57 34
Купить онлайн
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta

Характеристики

  • Марка LADA (ВАЗ)
  • Модель Vesta
  • Поколение I Рестайлинг (NG)
  • Модификация 1.6 MT (106 л.с.)
  • Комплектация Enjoy
  • Год 2023
  • Пробег 856 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Белый
  • Воблер 142
  • VIN 689103
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 1596 см3
  • КПП Механика
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 106 л.с.

Комплектация

  • Бортовой компьютер
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер
  • Легкосплавные диски, 15
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев сидений
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Светодиодные фары
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
Развернуть

Информация

LADA (ВАЗ) Vesta

Преимущества:

-Электронный ПТС
-Без владельца
-Заводское лакокрасочное покрытие
-Действует заводская гарантия до 01.07.2026
- Комплектация Enjoy

Безопасность и системы:

- Подушка безопасности водителя
- Подушка безопасности переднего пассажира
- Подголовники задних сидений 2 шт.
- Крепления для детских сидений ISOFIX
- Блокировка задних дверей от открывания детьми
- Автоматическое запирание дверей при начале движения
- Автоматическое включение аварийной сигнализации при экстренном торможении
- Иммобилайзер
- Система экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС
- Антиблокировочная система с электронным распределением тормозных сил (ABS + EBD)
- Система вспомогательного торможения (BAS)
- Электроусилитель рулевого управления
- Центральный замок с дистанционным управлением

Дизайн и внешнее оборудование:

- LED дневные ходовые огни
- LED задние фонари
- LED фары (ближний и дальний свет)
- Дисковые тормоза передних и задних колес
- Защита двигателя и подкапотного пространства
- Электропривод и обогрев наружных зеркал
- Антенна "акулий плавник"
- Наружные зеркала с боковыми указателями поворота
- 15" стальные диски
- Колпаки колес декоративные
- Запасное полноразмерное стальное колесо 15"
- Наружные зеркала в цвет кузова
- Наружные ручки дверей в цвет кузова
- Обогрев ветрового стекла
- Датчики парковки задние

Интерьер и оборудование салона:

- Бортовой компьютер
- Подсказчик переключения передач в комбинации приборов
- Заднее сиденье с раскладной спинкой в пропорции 60/40
- Панель приборов, цвет черный
- Обивка сидений комбинированная ткань/экокожа, цвет черный
- Розетка 12V на центральной консоли
- Плафон для освещения второго ряда сидений
- Регулируемая по высоте и по вылету рулевая колонка
- Регулировка ремней безопасности передних сидений по высоте
- Воздушный фильтр салона
- Складной ключ
- Электростеклоподъемники передних дверей
- Электростеклоподъемники задних дверей
- Кондиционер
- Охлаждаемый вещевой ящик
- Мультимедийная система LADA EnjoY: 7" TFT-IPS ёмкостный дисплей + FM с функцией RDS + 1 USB + Bluetooth + Hands Free со сдвоенным микрофоном и функцией шумоподавления + Apple CarPlay, Android Auto
- Центральный подлокотник с боксом
- Розетка 12V для пассажиров второго ряда
- Сиденье водителя с регулировкой по высоте и поясничной поддержкой
- Подогрев передних сидений
- 4 динамика
- Мультифункциональное рулевое колесо
- Отделка руля кожей
- Противосолнечный козырек водителя и пассажира с зеркалом

689103

Fresh Минеральные Воды
Адрес: г. Минеральные Воды, ул. Автомобильная, 17
Отдел продаж: +7 865 220 57 34
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
Распечатать страницу
Проложить маршрут
Преимущества Fresh Auto
Проверенные автомобили
Каждый автомобиль проходит диагностику по 250 параметрам
Юридическая гарантия
Все автомобили проверены криминалистами и продаются с юридической гарантией
Техническая защита
Сделайте ТО-0 в нашем сервисе и получите бесплатную техническую защиту ДВС и КПП*
Доставка
Привезем автомобиль вам домой или до нашего пункта выдачи
Предпродажная подготовка
Единые стандарты внешней и технической подготовки для всех автомобилей
Бронирование и оплата онлайн
Забронируйте или полностью оплатите автомобиль онлайн прямо на сайте
Сетевое издание «Первый автомобильный маркетплейс» зарегистрировано Решением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) № Эл № ФС77-84512 от 29 декабря 2022 г.
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
Ваш город
Москва
Для точного расчета доставки, выберите свой город
Волгоград
Воронеж
Екатеринбург
Казань
Краснодар
Красноярск
Липецк
Минеральные Воды
Москва
Нижний Новгород
Новосибирск
Оренбург
Ростов-на-Дону
Самара
Санкт-Петербург
Ставрополь
Тюмень
Уфа