LADA (ВАЗ) Vesta

Преимущества:

-Электронный ПТС

-Без владельца

-Заводское лакокрасочное покрытие

-Действует заводская гарантия до 01.07.2026

- Комплектация Enjoy

Безопасность и системы:

- Подушка безопасности водителя

- Подушка безопасности переднего пассажира

- Подголовники задних сидений 2 шт.

- Крепления для детских сидений ISOFIX

- Блокировка задних дверей от открывания детьми

- Автоматическое запирание дверей при начале движения

- Автоматическое включение аварийной сигнализации при экстренном торможении

- Иммобилайзер

- Система экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС

- Антиблокировочная система с электронным распределением тормозных сил (ABS + EBD)

- Система вспомогательного торможения (BAS)

- Электроусилитель рулевого управления

- Центральный замок с дистанционным управлением

Дизайн и внешнее оборудование:

- LED дневные ходовые огни

- LED задние фонари

- LED фары (ближний и дальний свет)

- Дисковые тормоза передних и задних колес

- Защита двигателя и подкапотного пространства

- Электропривод и обогрев наружных зеркал

- Антенна "акулий плавник"

- Наружные зеркала с боковыми указателями поворота

- 15" стальные диски

- Колпаки колес декоративные

- Запасное полноразмерное стальное колесо 15"

- Наружные зеркала в цвет кузова

- Наружные ручки дверей в цвет кузова

- Обогрев ветрового стекла

- Датчики парковки задние

Интерьер и оборудование салона:

- Бортовой компьютер

- Подсказчик переключения передач в комбинации приборов

- Заднее сиденье с раскладной спинкой в пропорции 60/40

- Панель приборов, цвет черный

- Обивка сидений комбинированная ткань/экокожа, цвет черный

- Розетка 12V на центральной консоли

- Плафон для освещения второго ряда сидений

- Регулируемая по высоте и по вылету рулевая колонка

- Регулировка ремней безопасности передних сидений по высоте

- Воздушный фильтр салона

- Складной ключ

- Электростеклоподъемники передних дверей

- Электростеклоподъемники задних дверей

- Кондиционер

- Охлаждаемый вещевой ящик

- Мультимедийная система LADA EnjoY: 7" TFT-IPS ёмкостный дисплей + FM с функцией RDS + 1 USB + Bluetooth + Hands Free со сдвоенным микрофоном и функцией шумоподавления + Apple CarPlay, Android Auto

- Центральный подлокотник с боксом

- Розетка 12V для пассажиров второго ряда

- Сиденье водителя с регулировкой по высоте и поясничной поддержкой

- Подогрев передних сидений

- 4 динамика

- Мультифункциональное рулевое колесо

- Отделка руля кожей

- Противосолнечный козырек водителя и пассажира с зеркалом

689103