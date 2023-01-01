LADA (ВАЗ) Vesta
Преимущества:
- 1 владелец
- Кондиционер (климат 1-зонный)
- Легкосплавные диски, 17
- Дистанционный запуск двигателя
- Сигнализация
- Обратная связь
- Датчик дождя
- Навигационная система
- Круиз-контроль
- Обогрев зеркал
- Центральный замок
- Усилитель рулевого управления
- Подогрев руля
- Обогрев сидений
- Ручная регулировка сиденья водителя
- Ручная регулировка сиденья пассажира
- Электростеклоподъемники (все)
- Антиблокировочная система (ABS)
- Система курсовой устойчивости
- Подушки безопасности (фронтальные)
- Камера заднего вида
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