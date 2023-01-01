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+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
LADA (ВАЗ) Vesta
2021
1 879 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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LADA (ВАЗ) Vesta 2021

1 879 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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+7 473 300 36 79
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LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta

Характеристики

  • Марка LADA (ВАЗ)
  • Модель Vesta
  • Поколение I
  • Модификация SW Cross 1.6 CVT (113 л.с.)
  • Год 2021
  • Пробег 47110 км
  • Тип кузова Универсал
  • Цвет Белый
  • Воблер 042
  • VIN 575075
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 1598 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 113 л.с.

Комплектация

  • TV
  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Датчик дождя
  • Дистанционный запуск двигателя
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 17
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Обратная связь
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Сигнализация
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

LADA (ВАЗ) Vesta

Преимущества:

- 1 владелец
- Кондиционер (климат 1-зонный)
- Легкосплавные диски, 17
- Дистанционный запуск двигателя
- Сигнализация
- Обратная связь
- Датчик дождя
- Навигационная система
- Круиз-контроль
- Обогрев зеркал
- Центральный замок
- Усилитель рулевого управления
- Подогрев руля
- Обогрев сидений
- Ручная регулировка сиденья водителя
- Ручная регулировка сиденья пассажира
- Электростеклоподъемники (все)
- Антиблокировочная система (ABS)
- Система курсовой устойчивости
- Подушки безопасности (фронтальные)
- Камера заднего вида

575075

Fresh Воронеж
Адрес: г. Воронеж, ул. Антонова-Овсеенко, 35л
Отдел продаж: +7 473 300 36 79
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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