LADA (ВАЗ) Vesta
Преимущества:
- Кондиционер
- Иммобилайзер
- Сигнализация
- Дистанционный запуск двигателя
- Обратная связь
- Круиз-контроль
- Бортовой компьютер
- Центральный замок
- Усилитель рулевого управления
- Обогрев сидений
- Салон (ткань)
- Цвет салона (темный)
- Регулировка сиденья водителя: -по высоте
- Ручная регулировка сиденья пассажира
- Регулировка руля (в 1 пл.)
- Электропривод зеркал
- Электростеклоподъемники (все)
- Антиблокировочная система (ABS)
- Система курсовой устойчивости
- Парктроник
- Подушки безопасности (фронтальные)
- Магнитола (CD)
499428