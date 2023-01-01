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LADA (ВАЗ) Vesta
2020
1 135 000 ₽
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LADA (ВАЗ) Vesta 2020

1 135 000 ₽
Возможна доставка
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+ 7 343 288 54 38
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LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta

Характеристики

  • Марка LADA (ВАЗ)
  • Модель Vesta
  • Поколение I
  • Модификация 1.6 MT (106 л.с.)
  • Год 2020
  • Пробег 58587 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Белый
  • Воблер 59
  • VIN 499428
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 1596 см3
  • КПП Механика
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 106 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Дистанционный запуск двигателя
  • Иммобилайзер
  • Кондиционер
  • Круиз-контроль
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев сидений
  • Обратная связь
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регулировка руля (в 1 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Сигнализация
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

LADA (ВАЗ) Vesta

Преимущества:

- Кондиционер
- Иммобилайзер
- Сигнализация
- Дистанционный запуск двигателя
- Обратная связь
- Круиз-контроль
- Бортовой компьютер
- Центральный замок
- Усилитель рулевого управления
- Обогрев сидений
- Салон (ткань)
- Цвет салона (темный)
- Регулировка сиденья водителя: -по высоте
- Ручная регулировка сиденья пассажира
- Регулировка руля (в 1 пл.)
- Электропривод зеркал
- Электростеклоподъемники (все)
- Антиблокировочная система (ABS)
- Система курсовой устойчивости
- Парктроник
- Подушки безопасности (фронтальные)
- Магнитола (CD)

499428

Fresh Екатеринбург
Адрес: г. Екатеринбург, Артинская улица, 23Г
Отдел продаж: + 7 343 288 54 38
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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