LADA (ВАЗ) Vesta
Преимущества:
- Без ДТП
- Оригинал ПТС
- На гарантии
- LED Дневные ходовые огни
- LED задние фонари
- LED фары (ближний и дальний свет)
- ABS , ESD
- Боковые подушки безопасности
- Дисковые тормоза передних и задних колес
- Подушка безопасности водителя и переднего
пассажира
- Крепления для детских сидений ISOFIX
- Система вспомогательного торможения (BAS)
- Бортовой компьютер
- Задние сиденья с раскладной спинкой в
пропорции 60/40
- Зональная подсветка салона
- Обивка потолка черного цвета
- Отделка руля кожей
- Задние датчики парковки
- Кондиционер
- Обогрев ветрового стекла
- Подогрев передних сидений
- Электропривод и обогрев наружных зеркал
703994