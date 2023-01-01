LADA (ВАЗ) Vesta

Преимущества:

- Без ДТП

- Оригинал ПТС

- На гарантии

- LED Дневные ходовые огни

- LED задние фонари

- LED фары (ближний и дальний свет)

- ABS , ESD

- Боковые подушки безопасности

- Дисковые тормоза передних и задних колес

- Подушка безопасности водителя и переднего

пассажира

- Крепления для детских сидений ISOFIX

- Система вспомогательного торможения (BAS)

- Бортовой компьютер

- Задние сиденья с раскладной спинкой в

пропорции 60/40

- Зональная подсветка салона

- Обивка потолка черного цвета

- Отделка руля кожей

- Задние датчики парковки

- Кондиционер

- Обогрев ветрового стекла

- Подогрев передних сидений

- Электропривод и обогрев наружных зеркал

703994