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LADA (ВАЗ) Vesta
2018
980 000 ₽
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LADA (ВАЗ) Vesta 2018

980 000 ₽
Возможна доставка
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LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta
LADA (ВАЗ) Vesta

Характеристики

  • Марка LADA (ВАЗ)
  • Модель Vesta
  • Поколение I
  • Модификация 1.6 MT (106 л.с.)
  • Год 2018
  • Пробег 73978 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Серый
  • Воблер 162
  • VIN 274835
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 1596 см3
  • КПП Механика
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 106 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регулировка руля (в 1 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (передние)
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Информация

LADA (ВАЗ) Vesta

Преимущества:

- Кондиционер
- Обогрев сидений
- Электропривод зеркал
- Электростеклоподъемники (передние)
- Антиблокировочная система (ABS)
- Антипробуксовочная система
- Парктроник

274835

Fresh Краснодар Ростовское шоссе
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