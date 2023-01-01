LADA (ВАЗ) XRAY

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Мы рады предложить вам возможность стать обладателем автомобиля LADA (ВАЗ) XRAY 2019 года выпуска, который является лучшим выбором для тех, кто ищет надежный, стильный и комфортабельный автомобиль.

Эта модель LADA (ВАЗ) XRAY имеет красивый дизайн с высоким уровнем функциональности. Она оснащена мощным двигателем объемом 1.8 MT (122 л.с.), что позволяет ей проявлять уверенность на любых дорогах. На этой машине вы будете чувствовать себя комфортно и безопасно во время каждой поездки.

Кроме того, этот автомобиль был приобретен у официального дилера, имеет оригинальный ПТС и только одного владельца. Обслуживание проводилось только у официального дилера. Автомобиль находится в заводском лакокрасочном покрытии кузова, что подчеркивает его качество и надежность.

Комплектация этого автомобиля также не оставит вас равнодушным. Включая кондиционер, тонированные стекла, легкосплавные диски 17 дюймов, иммобилайзер, бортовой компьютер и усилитель рулевого управления, LADA (ВАЗ) XRAY обеспечивает комфортную и безопасную поездку. Обогрев зеркал и сидений, центральный замок и места для 4 пассажиров - это только часть технологий, доступных на борту этого автомобиля.

Салон выполнен из ткани, что обеспечивает высокий уровень комфорта и приятной атмосферы в салоне.

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