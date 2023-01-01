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LADA (ВАЗ) XRAY
2019
1 399 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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LADA (ВАЗ) XRAY 2019

1 399 000 ₽
Удаленная комиссия
Доставка от 23 000 ₽
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LADA (ВАЗ) XRAY
LADA (ВАЗ) XRAY
LADA (ВАЗ) XRAY
LADA (ВАЗ) XRAY
LADA (ВАЗ) XRAY
LADA (ВАЗ) XRAY
LADA (ВАЗ) XRAY
LADA (ВАЗ) XRAY
LADA (ВАЗ) XRAY
LADA (ВАЗ) XRAY
LADA (ВАЗ) XRAY
LADA (ВАЗ) XRAY
LADA (ВАЗ) XRAY
LADA (ВАЗ) XRAY
LADA (ВАЗ) XRAY
LADA (ВАЗ) XRAY
LADA (ВАЗ) XRAY

Характеристики

  • Марка LADA (ВАЗ)
  • Модель XRAY
  • Поколение I
  • Модификация Cross 1.8 MT (122 л.с.)
  • Год 2019
  • Пробег 44310 км
  • Тип кузова Хэтчбек
  • Цвет Красный
  • VIN 184255
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1774 см3
  • Руль Левый
  • КПП Механика
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 122 л.с.
  • Воблер 195

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (4)
  • Кондиционер
  • Легкосплавные диски, 17
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регулировка руля (в 1 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (светлый)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

LADA (ВАЗ) XRAY

ОНЛАЙН-КОМИССИЯ Внимание! Осмотр автомобиля возможен ТОЛЬКО по предварительной договоренности, так как находится у собственника.

Мы рады предложить вам возможность стать обладателем автомобиля LADA (ВАЗ) XRAY 2019 года выпуска, который является лучшим выбором для тех, кто ищет надежный, стильный и комфортабельный автомобиль.

Эта модель LADA (ВАЗ) XRAY имеет красивый дизайн с высоким уровнем функциональности. Она оснащена мощным двигателем объемом 1.8 MT (122 л.с.), что позволяет ей проявлять уверенность на любых дорогах. На этой машине вы будете чувствовать себя комфортно и безопасно во время каждой поездки.

Кроме того, этот автомобиль был приобретен у официального дилера, имеет оригинальный ПТС и только одного владельца. Обслуживание проводилось только у официального дилера. Автомобиль находится в заводском лакокрасочном покрытии кузова, что подчеркивает его качество и надежность.

Комплектация этого автомобиля также не оставит вас равнодушным. Включая кондиционер, тонированные стекла, легкосплавные диски 17 дюймов, иммобилайзер, бортовой компьютер и усилитель рулевого управления, LADA (ВАЗ) XRAY обеспечивает комфортную и безопасную поездку. Обогрев зеркал и сидений, центральный замок и места для 4 пассажиров - это только часть технологий, доступных на борту этого автомобиля.

Салон выполнен из ткани, что обеспечивает высокий уровень комфорта и приятной атмосферы в салоне.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наш менеджер ответит на все ваши вопросы и поможет выбрать лучшее решение для вашего будущего автомобиля. Не упустите возможность стать обладателем этого прекрасного автомобиля LADA (ВАЗ) XRAY уже сегодня!

id184255

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