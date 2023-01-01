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LADA (ВАЗ) XRAY
2019
1 299 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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LADA (ВАЗ) XRAY 2019

1 299 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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+7 473 300 36 79
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LADA (ВАЗ) XRAY
LADA (ВАЗ) XRAY
LADA (ВАЗ) XRAY
LADA (ВАЗ) XRAY
LADA (ВАЗ) XRAY
LADA (ВАЗ) XRAY
LADA (ВАЗ) XRAY
LADA (ВАЗ) XRAY
LADA (ВАЗ) XRAY
LADA (ВАЗ) XRAY
LADA (ВАЗ) XRAY
LADA (ВАЗ) XRAY
LADA (ВАЗ) XRAY
LADA (ВАЗ) XRAY
LADA (ВАЗ) XRAY
LADA (ВАЗ) XRAY

Характеристики

  • Марка LADA (ВАЗ)
  • Модель XRAY
  • Поколение I
  • Модификация Cross 1.6 CVT (113 л.с.)
  • Год 2019
  • Пробег 74166 км
  • Тип кузова Хэтчбек
  • Цвет Черный
  • VIN 232811
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1598 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 113 л.с.
  • Воблер 48

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 16
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Обратная связь
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (кожа)
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

LADA (ВАЗ) XRAY

LADA (ВАЗ) XRAY, 2019 – это надежный автомобиль, который привлекает своим стильным дизайном и функциональностью. Эта модель была приобретена у официального дилера, что гарантирует ее качество и подлинность.

ПТС оригинал, количество владельцев - 2. Это говорит о том, что автомобиль находится в хорошем состоянии и был эксплуатирован бережно.

Кроме того, LADA (ВАЗ) XRAY, 2019 оснащен всем необходимым для комфортной езды: кондиционер (климат 1-зонный), датчик света, круиз-контроль, обогрев зеркал, подогрев руля, обогрев сидений, электрообогрев лобового стекла, электростеклоподъемники (все), антиблокировочная система (ABS), антипробуксовочная система, система курсовой устойчивости и парктроник.

Не упустите свой шанс приобрести этот надежный автомобиль уже сегодня! Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши специалисты ответят на все ваши вопросы и помогут оформить заказ.

id232811

Fresh Воронеж
Адрес: г. Воронеж, ул. Антонова-Овсеенко, 35л
Отдел продаж: +7 473 300 36 79
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