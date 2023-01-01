LADA (ВАЗ) XRAY

LADA (ВАЗ) XRAY, 2019 – это надежный автомобиль, который привлекает своим стильным дизайном и функциональностью. Эта модель была приобретена у официального дилера, что гарантирует ее качество и подлинность.

ПТС оригинал, количество владельцев - 2. Это говорит о том, что автомобиль находится в хорошем состоянии и был эксплуатирован бережно.

Кроме того, LADA (ВАЗ) XRAY, 2019 оснащен всем необходимым для комфортной езды: кондиционер (климат 1-зонный), датчик света, круиз-контроль, обогрев зеркал, подогрев руля, обогрев сидений, электрообогрев лобового стекла, электростеклоподъемники (все), антиблокировочная система (ABS), антипробуксовочная система, система курсовой устойчивости и парктроник.

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