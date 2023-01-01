LADA (ВАЗ) XRAY

Уважаемые автолюбители!

Мы рады представить вам один из лучших автомобилей от LADA (ВАЗ) - XRAY 2018 года выпуска. Это надежный и современный автомобиль, который был приобретен у официального дилера. У нашего автомобиля только один владелец по ПТС и оригинальный ПТС, что гарантирует его отличное состояние.

LADA (ВАЗ) XRAY 2018 года выпуска оснащен множеством полезных опций, таких как кондиционер, мультимедийная система, электропривод зеркал и стекол, подогрев передних сидений и парктроник. Эти опции обеспечивают максимальный комфорт и безопасность во время вождения.

Кузов этого автомобиля выполнен в современном и ярком дизайне, что не оставит равнодушным даже самого взыскательного покупателя. Благодаря хорошей комплектации и качественным материалам, этот автомобиль будет служить вам долгое время.

LADA (ВАЗ) XRAY 2018 года выпуска идеально подойдет для городской езды и путешествий на дальние расстояния. Его экономичный двигатель обеспечивает низкий расход топлива, что позволит сэкономить вам значительные средства.

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