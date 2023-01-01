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LADA (ВАЗ) XRAY
2018
1 030 000 ₽
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LADA (ВАЗ) XRAY 2018

1 030 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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+7 863 333 27 53
Купить онлайн
LADA (ВАЗ) XRAY
LADA (ВАЗ) XRAY
LADA (ВАЗ) XRAY
LADA (ВАЗ) XRAY
LADA (ВАЗ) XRAY
LADA (ВАЗ) XRAY
LADA (ВАЗ) XRAY
LADA (ВАЗ) XRAY
LADA (ВАЗ) XRAY
LADA (ВАЗ) XRAY

Характеристики

  • Марка LADA (ВАЗ)
  • Модель XRAY
  • Поколение I
  • Модификация 1.6 MT (106 л.с.)
  • Комплектация #Club Multimedia
  • Год 2018
  • Пробег 112186 км
  • Тип кузова Хэтчбек
  • Цвет Серый
  • VIN 081927
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1596 см3
  • КПП Механика
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 106 л.с.
  • Воблер 420

Комплектация

  • Кондиционер (климат 1-зонный)
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Информация

LADA (ВАЗ) XRAY

Уважаемые автолюбители!

Мы рады представить вам один из лучших автомобилей от LADA (ВАЗ) - XRAY 2018 года выпуска. Это надежный и современный автомобиль, который был приобретен у официального дилера. У нашего автомобиля только один владелец по ПТС и оригинальный ПТС, что гарантирует его отличное состояние.

LADA (ВАЗ) XRAY 2018 года выпуска оснащен множеством полезных опций, таких как кондиционер, мультимедийная система, электропривод зеркал и стекол, подогрев передних сидений и парктроник. Эти опции обеспечивают максимальный комфорт и безопасность во время вождения.

Кузов этого автомобиля выполнен в современном и ярком дизайне, что не оставит равнодушным даже самого взыскательного покупателя. Благодаря хорошей комплектации и качественным материалам, этот автомобиль будет служить вам долгое время.

LADA (ВАЗ) XRAY 2018 года выпуска идеально подойдет для городской езды и путешествий на дальние расстояния. Его экономичный двигатель обеспечивает низкий расход топлива, что позволит сэкономить вам значительные средства.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши специалисты всегда готовы ответить на все ваши вопросы и помогут вам выбрать лучшее решение для вас и вашей семьи.

Не упустите возможность приобрести этот замечательный автомобиль по выгодной цене! Он станет надежным спутником ваших будней и приятных поездок.

id081927

Fresh Ростов Аксай
Адрес: г. Ростов-на-Дону, Аксайский пр., 19
Отдел продаж: +7 863 333 27 53
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