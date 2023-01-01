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LADA (ВАЗ) XRAY
2017
789 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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LADA (ВАЗ) XRAY 2017

789 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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+7 863 333 28 07
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LADA (ВАЗ) XRAY
LADA (ВАЗ) XRAY
LADA (ВАЗ) XRAY
LADA (ВАЗ) XRAY
LADA (ВАЗ) XRAY
LADA (ВАЗ) XRAY
LADA (ВАЗ) XRAY
LADA (ВАЗ) XRAY
LADA (ВАЗ) XRAY
LADA (ВАЗ) XRAY
LADA (ВАЗ) XRAY
LADA (ВАЗ) XRAY

Характеристики

  • Марка LADA (ВАЗ)
  • Модель XRAY
  • Поколение I
  • Модификация 1.6 MT (106 л.с.)
  • Год 2017
  • Пробег 142634 км
  • Тип кузова Хэтчбек
  • Цвет Белый
  • VIN 055965
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1596 см3
  • Руль Левый
  • КПП Механика
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 106 л.с.
  • Воблер 251

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер
  • Легкосплавные диски, 15
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев сидений
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регулировка руля (в 1 пл.)
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

LADA (ВАЗ) XRAY

Уважаемые клиенты! Мы рады представить Вам LADA XRAY, 2017 года выпуска! Автомобиль имеет всего одного владельца и оригинальный ПТС.

Автомобиль оснащен кондиционером и обогревом сидений. Это позволит Вам чувствовать себя комфортно в любое время года, независимо от погодных условий.

LADA XRAY также имеет высокий уровень безопасности, что делает его идеальным выбором для тех, кто ценит безопасность.

Звоните нам прямо сейчас, называйте кодовое слово "ФРЕШ" и получайте бесплатный отчет по данному автомобилю. Наш менеджер ответит на все Ваши вопросы!

id055965

Fresh Ростов Вавилова
Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова 59Е
Отдел продаж: +7 863 333 28 07
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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