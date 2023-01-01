LADA (ВАЗ) XRAY

Уважаемые клиенты! Мы рады представить Вам LADA XRAY, 2017 года выпуска! Автомобиль имеет всего одного владельца и оригинальный ПТС.

Автомобиль оснащен кондиционером и обогревом сидений. Это позволит Вам чувствовать себя комфортно в любое время года, независимо от погодных условий.

LADA XRAY также имеет высокий уровень безопасности, что делает его идеальным выбором для тех, кто ценит безопасность.

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