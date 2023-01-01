LADA (ВАЗ) XRAY

Автомобиль LADA XRAY Cross 1.6 CVT (113 л.с.) - это идеальный выбор для тех, кто ценит комфорт и безопасность. Стильный и современный дизайн, яркий оранжевый цвет, заводское лакокрасочное покрытие - все это делает эту модель по-настоящему привлекательной.

Благодаря автоматической коробке передач и переднему приводу, вождение становится максимально комфортным и легким. Вы сможете наслаждаться плавными переключениями и отличной управляемостью на любой дороге.

В салоне автомобиля вас ждет комбинированная обивка, обогрев передних и задних сидений, а также подогрев руля. Климат-контроль и система курсовой устойчивости обеспечат вам максимальный комфорт и безопасность во время поездок.

Автомобиль LADA XRAY Cross 1.6 CVT (113 л.с.) с пробегом 34612 км - это надежный и проверенный временем автомобиль, который прослужит вам долгие годы. Не упустите возможность приобрести его уже сегодня по выгодной цене!

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