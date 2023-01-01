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LADA (ВАЗ) XRAY
2019
1 350 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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LADA (ВАЗ) XRAY 2019

1 350 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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+7 473 300 34 28
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LADA (ВАЗ) XRAY
LADA (ВАЗ) XRAY
LADA (ВАЗ) XRAY
LADA (ВАЗ) XRAY
LADA (ВАЗ) XRAY
LADA (ВАЗ) XRAY
LADA (ВАЗ) XRAY
LADA (ВАЗ) XRAY
LADA (ВАЗ) XRAY
LADA (ВАЗ) XRAY
LADA (ВАЗ) XRAY
LADA (ВАЗ) XRAY
LADA (ВАЗ) XRAY
LADA (ВАЗ) XRAY

Характеристики

  • Марка LADA (ВАЗ)
  • Модель XRAY
  • Поколение I
  • Модификация Cross 1.6 CVT (113 л.с.)
  • Год 2019
  • Пробег 34612 км
  • Тип кузова Хэтчбек
  • Цвет Оранжевый
  • VIN 272108
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1598 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 113 л.с.
  • Воблер 67

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 17
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регул. Сидения пасс. (по высоте)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Салон (комбинированный)
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

LADA (ВАЗ) XRAY

Автомобиль LADA XRAY Cross 1.6 CVT (113 л.с.) - это идеальный выбор для тех, кто ценит комфорт и безопасность. Стильный и современный дизайн, яркий оранжевый цвет, заводское лакокрасочное покрытие - все это делает эту модель по-настоящему привлекательной.

Благодаря автоматической коробке передач и переднему приводу, вождение становится максимально комфортным и легким. Вы сможете наслаждаться плавными переключениями и отличной управляемостью на любой дороге.

В салоне автомобиля вас ждет комбинированная обивка, обогрев передних и задних сидений, а также подогрев руля. Климат-контроль и система курсовой устойчивости обеспечат вам максимальный комфорт и безопасность во время поездок.

Автомобиль LADA XRAY Cross 1.6 CVT (113 л.с.) с пробегом 34612 км - это надежный и проверенный временем автомобиль, который прослужит вам долгие годы. Не упустите возможность приобрести его уже сегодня по выгодной цене!

id272108

Fresh Воронеж Юг
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Отдел продаж: +7 473 300 34 28
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