LADA (ВАЗ) XRAY
Преимущества:
- Автомобиль приобретался у официального дилера
- Оригинал ПТС, 2 владельца
- Действует заводская гарантия
- Заводское лакокрасочное покрытие кузова
- Дилерское обслуживание, в наличии сервисные документы
- Мультимедийная система c функцией подключения смартфона
- Навигация
- Камера заднего вида
- Кондиционер
- Обогрев передних сидений
- Электропривод и обогрев зеркал
- Мультимедийная система на базе Android
- Сигнализация с обратной связью и автозапуском
- Задние датчики парковки
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