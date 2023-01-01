LADA (ВАЗ) XRAY

Преимущества:

- Автомобиль приобретался у официального дилера

- Оригинал ПТС, 2 владельца

- Действует заводская гарантия

- Заводское лакокрасочное покрытие кузова

- Дилерское обслуживание, в наличии сервисные документы

- Мультимедийная система c функцией подключения смартфона

- Навигация

- Камера заднего вида

- Кондиционер

- Обогрев передних сидений

- Электропривод и обогрев зеркал

- Мультимедийная система на базе Android

- Сигнализация с обратной связью и автозапуском

- Задние датчики парковки

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