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LADA (ВАЗ) XRAY
2021
1 710 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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LADA (ВАЗ) XRAY 2021

1 710 000 ₽
Удаленная комиссия
Доставка от 27 000 ₽
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+ 7 865 220 57 32
Купить онлайн
LADA (ВАЗ) XRAY
LADA (ВАЗ) XRAY
LADA (ВАЗ) XRAY
LADA (ВАЗ) XRAY
LADA (ВАЗ) XRAY
LADA (ВАЗ) XRAY
LADA (ВАЗ) XRAY
LADA (ВАЗ) XRAY
LADA (ВАЗ) XRAY
LADA (ВАЗ) XRAY
LADA (ВАЗ) XRAY
LADA (ВАЗ) XRAY
LADA (ВАЗ) XRAY
LADA (ВАЗ) XRAY
LADA (ВАЗ) XRAY
LADA (ВАЗ) XRAY

Характеристики

  • Марка LADA (ВАЗ)
  • Модель XRAY
  • Поколение I
  • Модификация Cross 1.6 CVT (113 л.с.)
  • Комплектация Luxe Prestige
  • Год 2021
  • Пробег 41846 км
  • Тип кузова Хэтчбек
  • Цвет Белый
  • VIN 368958
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 1598 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 113 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 17
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (комбинированный)
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

LADA (ВАЗ) XRAY

Преимущества:
- 1 владелец
- Заводское лакокрасочное покрытие кузова
- Мультимедиа система с ЖК-экраном
- Android Auto/ USB/ CarPlay/ Bluetooth/ Яндекс Авто
- Комбинированная отделка салона
- Камера заднего вида
- Климат-контроль 1-зонный
- Мультифункциональное рулевое колесо с обогревом
- Обогрев всех сидений
- Обогрев лобового стекла
- Датчики света и дождя
- Электрорелировка боковых зеркал
- Электростеклоподъёмники передние и задние
- Светодиодный ходовые огни
- Оригинальные диски r17
- Задние датчики парковки
- Противотуманные фары

368958

Fresh Ставрополь
Адрес: г. Ставрополь, улица Южный обход, 57
Отдел продаж: + 7 865 220 57 32
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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