LADA (ВАЗ) XRAY
Преимущества:
- 1 владелец
- Заводское лакокрасочное покрытие кузова
- Мультимедиа система с ЖК-экраном
- Android Auto/ USB/ CarPlay/ Bluetooth/ Яндекс Авто
- Комбинированная отделка салона
- Камера заднего вида
- Климат-контроль 1-зонный
- Мультифункциональное рулевое колесо с обогревом
- Обогрев всех сидений
- Обогрев лобового стекла
- Датчики света и дождя
- Электрорелировка боковых зеркал
- Электростеклоподъёмники передние и задние
- Светодиодный ходовые огни
- Оригинальные диски r17
- Задние датчики парковки
- Противотуманные фары
368958