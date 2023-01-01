Москва
+7 800 444 30 97
Купить
Легковые автомобили Коммерческий транспорт Мотоциклы Подборки
Продать
Оценка и выкуп Обмен / Trade-in Комиссионная продажа
Услуги
Подбор Покупка онлайн с доставкой Кредит Автомобили от партнеров Удаленная комиссия Страхование Криминалистика Сервис Онлайн-запись в сервис Заказ авто
Компания
О компании Карьера Контакты Журнал
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Связь
+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
Приложение
QR code

Приложение FRESH

Наведите камеру, чтобы скачать приложение
QR code

Наведите камеру, чтобы скачать приложение

LADA (ВАЗ) XRAY
2018
1 099 000 ₽
Возможна доставка
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит

LADA (ВАЗ) XRAY 2018

1 099 000 ₽
Возможна доставка
Начать чат
Купить онлайн
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит
Показать телефон +7 473 300 35 93
Купить онлайн
LADA (ВАЗ) XRAY
LADA (ВАЗ) XRAY
LADA (ВАЗ) XRAY
LADA (ВАЗ) XRAY
LADA (ВАЗ) XRAY
LADA (ВАЗ) XRAY
LADA (ВАЗ) XRAY
LADA (ВАЗ) XRAY
LADA (ВАЗ) XRAY
LADA (ВАЗ) XRAY
LADA (ВАЗ) XRAY
LADA (ВАЗ) XRAY
LADA (ВАЗ) XRAY
LADA (ВАЗ) XRAY
LADA (ВАЗ) XRAY
LADA (ВАЗ) XRAY
LADA (ВАЗ) XRAY
LADA (ВАЗ) XRAY

Характеристики

  • Марка LADA (ВАЗ)
  • Модель XRAY
  • Поколение I
  • Модификация 1.8 MT (122 л.с.)
  • Комплектация Luxe Prestige (2018)
  • Год 2018
  • Пробег 94079 км
  • Тип кузова Хэтчбек
  • Цвет Белый
  • Воблер 218
  • VIN 093975
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 1774 см3
  • КПП Механика
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 122 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 15
  • Навигационная система
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электростеклоподъемники (все)
Развернуть

Информация

LADA (ВАЗ) XRAY

Преимущества :
- Оригинал ПТС, 1 владелец
- Кондиционер
- Обогрев передних сидений
- Электропривод и обогрев зеркал
- Раздельный климат-контроль

093975

Fresh Воронеж Север
Адрес: г. Воронеж, улица Московское шоссе, 14
Отдел продаж: +7 473 300 35 93
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
Распечатать страницу
Проложить маршрут
Преимущества Fresh Auto
Проверенные автомобили
Каждый автомобиль проходит диагностику по 250 параметрам
Юридическая гарантия
Все автомобили проверены криминалистами и продаются с юридической гарантией
Техническая защита
Сделайте ТО-0 в нашем сервисе и получите бесплатную техническую защиту ДВС и КПП*
Доставка
Привезем автомобиль вам домой или до нашего пункта выдачи
Предпродажная подготовка
Единые стандарты внешней и технической подготовки для всех автомобилей
Бронирование и оплата онлайн
Забронируйте или полностью оплатите автомобиль онлайн прямо на сайте
Сетевое издание «Первый автомобильный маркетплейс» зарегистрировано Решением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) № Эл № ФС77-84512 от 29 декабря 2022 г.
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
Ваш город
Москва
Для точного расчета доставки, выберите свой город
Волгоград
Воронеж
Екатеринбург
Казань
Краснодар
Красноярск
Липецк
Минеральные Воды
Москва
Нижний Новгород
Новосибирск
Оренбург
Ростов-на-Дону
Самара
Санкт-Петербург
Ставрополь
Тюмень
Уфа