Land Rover Defender

Уважаемые покупатели!

Сегодня мы предлагаем вам приобрести Land Rover Defender, 2021 года выпуска. Это уникальный автомобиль, который был приобретен у официального дилера, и имеет только одного владельца. Кроме того, этот автомобиль действительно выполнен с заводским лакокрасочным покрытием и имеет гарантию от производителя.

Каждый желающий приобрести его может быть уверен, что автомобиль был оригинальным и прошел все необходимые проверки. У нас также имеются сервисные документы и дилерское обслуживание, что является дополнительной гарантией качества.

Land Rover Defender 2021 года выпуска имеет ряд преимуществ, а именно: двухступенчатую раздаточную коробку передач, систему динамического контроля устойчивости и предотвращения переворачивания, систему рулевого управления с электроусилителем, электрический стояночный тормоз и многое другое.

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