Москва
+7 800 444 30 97
Купить
Легковые автомобили Коммерческий транспорт Мотоциклы Подборки
Продать
Оценка и выкуп Обмен / Trade-in Комиссионная продажа
Услуги
Подбор Покупка онлайн с доставкой Кредит Автомобили от партнеров Удаленная комиссия Страхование Криминалистика Сервис Онлайн-запись в сервис Заказ авто
Компания
О компании Карьера Контакты Журнал
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Связь
+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
Land Rover Defender
2021
7 154 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит

Land Rover Defender 2021

7 154 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
Начать чат
Купить онлайн
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит
+ 7 865 220 57 32
Купить онлайн
Land Rover Defender
Land Rover Defender
Land Rover Defender
Land Rover Defender
Land Rover Defender
Land Rover Defender
Land Rover Defender
Land Rover Defender
Land Rover Defender
Land Rover Defender
Land Rover Defender
Land Rover Defender
Land Rover Defender
Land Rover Defender
Land Rover Defender
Land Rover Defender
Land Rover Defender
Land Rover Defender

Характеристики

  • Марка Land Rover
  • Модель Defender
  • Поколение II
  • Модификация 110 2.0d AT (200 л.с.) 4WD
  • Год 2021
  • Пробег 38001 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • VIN 082953
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 1999 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 200 л.с.
  • Воблер 24

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Пневмоподвеска
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья пассажира (с памятью)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
Развернуть

Информация

Land Rover Defender

Уважаемые покупатели!

Сегодня мы предлагаем вам приобрести Land Rover Defender, 2021 года выпуска. Это уникальный автомобиль, который был приобретен у официального дилера, и имеет только одного владельца. Кроме того, этот автомобиль действительно выполнен с заводским лакокрасочным покрытием и имеет гарантию от производителя.

Каждый желающий приобрести его может быть уверен, что автомобиль был оригинальным и прошел все необходимые проверки. У нас также имеются сервисные документы и дилерское обслуживание, что является дополнительной гарантией качества.

Land Rover Defender 2021 года выпуска имеет ряд преимуществ, а именно: двухступенчатую раздаточную коробку передач, систему динамического контроля устойчивости и предотвращения переворачивания, систему рулевого управления с электроусилителем, электрический стояночный тормоз и многое другое.

Если вам нужны дополнительные сведения или вы хотите заказать этот автомобиль, звоните нам прямо сейчас. Назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наш менеджер поможет вам сделать правильный выбор и ответит на все ваши вопросы.

Звоните нам прямо сейчас, и продавец расскажет вам о всех преимуществах этого автомобиля. Наша компания готова предложить вам только лучшие автомобили, которые отвечают самым высоким стандартам качества и безопасности.

id082953

Fresh Ставрополь
Адрес: г. Ставрополь, улица Южный обход, 57
Отдел продаж: + 7 865 220 57 32
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
Распечатать страницу
Преимущества Fresh Auto
Проверенные автомобили
Каждый автомобиль проходит диагностику по 250 параметрам
Юридическая гарантия
Все автомобили проверены криминалистами и продаются с юридической гарантией
Техническая защита
Сделайте ТО-0 в нашем сервисе и получите бесплатную техническую защиту ДВС и КПП*
Доставка
Привезем автомобиль вам домой или до нашего пункта выдачи
Предпродажная подготовка
Единые стандарты внешней и технической подготовки для всех автомобилей
Бронирование и оплата онлайн
Забронируйте или полностью оплатите автомобиль онлайн прямо на сайте

Еще легковые автомобили Land Rover

Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque

Land Rover Range Rover Evoque
2021

5 145 571 ₽

Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover

Land Rover Range Rover
2017

5 450 000 ₽

Land Rover Discovery Sport Land Rover Discovery Sport Land Rover Discovery Sport Land Rover Discovery Sport Land Rover Discovery Sport Land Rover Discovery Sport Land Rover Discovery Sport Land Rover Discovery Sport Land Rover Discovery Sport Land Rover Discovery Sport Land Rover Discovery Sport Land Rover Discovery Sport Land Rover Discovery Sport Land Rover Discovery Sport Land Rover Discovery Sport Land Rover Discovery Sport Land Rover Discovery Sport

Land Rover Discovery Sport
2018

3 199 000 ₽

Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar

Land Rover Range Rover Velar
2020

5 760 000 ₽

Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport

Land Rover Range Rover Sport
2019

5 830 000 ₽

Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover

Land Rover Range Rover
2015

4 590 000 ₽

Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar

Land Rover Range Rover Velar
2018

4 100 000 ₽

Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover

Land Rover Range Rover
2015

6 427 000 ₽

Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport

Land Rover Range Rover Sport
2018

6 110 000 ₽

Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar

Land Rover Range Rover Velar
2019

4 966 000 ₽

Сетевое издание «Первый автомобильный маркетплейс» зарегистрировано Решением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) № Эл № ФС77-84512 от 29 декабря 2022 г.
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
Ваш город
Москва
Для точного расчета доставки, выберите свой город
Волгоград
Воронеж
Екатеринбург
Ижевск
Казань
Краснодар
Красноярск
Липецк
Минеральные Воды
Москва
Нижневартовск
Нижний Новгород
Новосибирск
Омск
Оренбург
Пермь
Ростов-на-Дону
Самара
Санкт-Петербург
Ставрополь
Сургут
Тюмень
Уфа