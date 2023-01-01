Land Rover Defender

Цена без НДС. Возможна покупка в лизинг, с добавленной стоимостью 20%.

Автомобиль Land Rover Defender, 2020 года выпуска, доступен для Вас прямо сейчас! Этот автомобиль был приобретен в ОАЭ и имеет электронный ПТС. Он не имеет пробега по РФ, а также в заводском окрасе кузова.

Дополнительные опции, доступные в этом автомобиле, включают электропривод передних сидений с памятью, бесключевой доступ для удобства использования, датчики дождя и света для автоматической регулировки освещения, раздельный климат-контроль для создания комфортного климата в салоне. Также в автомобиле присутствует музыкальная система MERIDIAN, панорамная крыша и люк для наслаждения панорамными видами, вентиляция передних сидений для дополнительного комфорта в жаркую погоду. Автомобиль также оснащен системами Android Auto и Apple CarPlay для интеграции с вашим смартфоном, обогревом руля для комфорта в холодную погоду, удержанием полосы для безопасной езды и круиз-контролем для удобного поддержания постоянной скорости на дороге.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши опытные продавцы с радостью ответят на все ваши вопросы и помогут организовать тест-драйв. Не упустите возможность стать владельцем этого потрясающего автомобиля Land Rover Defender!

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