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Land Rover Defender
2020
10 889 000 ₽
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Land Rover Defender 2020

10 889 000 ₽
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+7 495 730 37 79
Купить онлайн
Land Rover Defender
Land Rover Defender
Land Rover Defender
Land Rover Defender
Land Rover Defender
Land Rover Defender
Land Rover Defender
Land Rover Defender
Land Rover Defender
Land Rover Defender
Land Rover Defender
Land Rover Defender
Land Rover Defender
Land Rover Defender
Land Rover Defender
Land Rover Defender

Характеристики

  • Марка Land Rover
  • Модель Defender
  • Поколение II
  • Модификация 110 3.0 AT (400 л.с.) 4WD
  • Комплектация Base
  • Год 2020
  • Пробег 25558 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Черный
  • VIN 017404
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 2996 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 400 л.с.
  • Воблер 177

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 20
  • Люк
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Пневмоподвеска
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья пассажира (с памятью)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Land Rover Defender

Цена без НДС. Возможна покупка в лизинг, с добавленной стоимостью 20%.

Автомобиль Land Rover Defender, 2020 года выпуска, доступен для Вас прямо сейчас! Этот автомобиль был приобретен в ОАЭ и имеет электронный ПТС. Он не имеет пробега по РФ, а также в заводском окрасе кузова.

Дополнительные опции, доступные в этом автомобиле, включают электропривод передних сидений с памятью, бесключевой доступ для удобства использования, датчики дождя и света для автоматической регулировки освещения, раздельный климат-контроль для создания комфортного климата в салоне. Также в автомобиле присутствует музыкальная система MERIDIAN, панорамная крыша и люк для наслаждения панорамными видами, вентиляция передних сидений для дополнительного комфорта в жаркую погоду. Автомобиль также оснащен системами Android Auto и Apple CarPlay для интеграции с вашим смартфоном, обогревом руля для комфорта в холодную погоду, удержанием полосы для безопасной езды и круиз-контролем для удобного поддержания постоянной скорости на дороге.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши опытные продавцы с радостью ответят на все ваши вопросы и помогут организовать тест-драйв. Не упустите возможность стать владельцем этого потрясающего автомобиля Land Rover Defender!

id017404

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